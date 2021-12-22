موعد صرف رواتب ديسمبر 2021 في السعودية لموظفي الحكومة والعسكريين والقطاع الخاص

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عمر شويل - جدة أيام قليلة ويحل موعد صرف رواتب ديسمبر 2021 لموظفي الحكومة والعسكريين والقطاع الخاص في المملكة العربية السعودية، وذلك وفقًا للجدول الذي وضعته وزارة المالية السعودية بهدف تنظيم عملية الصرف خلال أشهر العام، وهي من الخدمات التي توفرها للمواطنين والمقيمين بهدف إعلامهم بالأوقات التي يمكنهم فيها صرف المرتبات الخاصة بهم، والتي تعد حقًّا لهم مقابل الخدمات والأعمال التي يقومون بها في جهة العمل التي يعملون فيها.

موعد صرف رواتب ديسمبر 2021

وننشر موعد صرف رواتب ديسمبر 2021م، خدمة للمواطنين والمقيمين في المملكة، وذلك وفقًا للجدول الذي وضعته وزارة المالية، وذلك على النحو التالي:

صروف رواتب الشهر الجاري يوم الإثنين 27 ديسمبر 2021م.

تستمر عملية الصرف على مدار اليوم دون تأخير.

وبالتالي بقي نحو 5 أيام على بدء عملية صرف الرواتب في المملكة لشهر ديسمبر الجاري.

مواعيد صرف مرتبات العسكريين المتقاعدين في السعودية

أما مرتبات العسكريين المتقاعدين في السعودية، فقد حددت مواعيدها مؤسسة التقاعد، لتكون في اليوم الخامس والعشرين من كل شهر ميلادي، في حالة إذا ما وافق هذا اليوم أحد يومي الإجازة الرسمية وهي الجمعة والسبت، حيث يتم تقديم يوم الصرف أو تأخيرة بناءً على أيام الإجازة الأسبوعية.

مواعيد صرف مرتبات موظفي القطاع الخاص في السعودية

وتخضع مواعيد صرف مرتبات موظفي القطاع الخاص في السعودية لإدارة الموارد البشرية الخاصة بكل شركة أو جهة يعمل فيها الموظف، إذ إن هناك بعض الشركات أو الجهات التي تلتزم بمواعيد الصرف التي اعتمدها الحكومة السعودية والتي تأتي غالبًا في اليوم السابع والعشرين من كل شهر ميلادي، وهناك جهات أخرى تصرف الرواتب في نهاية كل شهر ميلادي، أو على حسب اللوائح الداخلية الخاصة بها.

كيفية تقديم شكوى تأخير الراتب

ولم تترك وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الموظفين في القطاع الخاص دون حماية في جانب الرواتب، إذ أتاحت لهم إمكانية تقديم شكوى في حالة تأخير الرواتب الخاصة بهم، وذلك من خلال اتباع هذه الخطوات: