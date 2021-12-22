نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مشروع وسط جدة الجديد 1443 خطوة نحو تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 بسواعد سعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة مشروع وسط جدة في المملكة العربية السعودية والذي تم إطلاقه بأمر من الأمير محمد بن سلمان وبلغت الاستثمارات التي تم صرفها من خال مشروع وسط جدة نحو 75 مليار ريال سعودي، وهذا المشروع هدفه الأساسي هو القيام بتطوير وتجديد مساحة كبيرة جدًا تصل إلى 5,7 مليون متر مربع والتكلفة التي يتم صرفها على هذا المشروع يساهم فيه الكثير من المستثمرين المتواجدين سواء داخل أو خارج المملكة العربية السعودية.

المعالم الأساسية الخاصة بمشروع وسط جدة.

مشروع وسط جدة يوجد بها الكثير مما يميزه ولكن أهم المعالم الرئيسية الخاصة بمشروع جدة هي ما يلي:

دار الأوبرا.

المتحف المميز الذي سيصبح محل للأنظار.

استاد رياضي واسع ومميز.

العديد من الأحواض المحيطة وكذلك الكثير من المزارع المرجانية التي تزيد المكان جمالًا.

لم يقتصر التجديد والتطوير على هذا المشروع فقط بل أنه يوجد العديد من مختلف المشاريع الجديدة الأخرى والتي تتنوع ما بين سياحة وترفيه، نحو التطوير المستمر والمتتابع في مختلف القطاعات على مستوى المملكة العربية السعودية بصفة عامة ومدينة وسط جدة بصفة خاصة كما يتم الاتجاه ن بناء الكثير من الوحدات السكنية وكذلك الفندقية على مستوى راقي ومميز.

مشروع وسط جدة من أهم أهداف رؤية 2030 للمملكة العربية السعودية.

رؤية المملكة العربية السعودية في 2030 تسعى نحو صنع اقتصاد مزدهر ومجتمع راقي مميز، ومن بين خطوات تحقيق تلك الرؤية مشروع وسط جدة والذي يتم تجهيزه على قياسات عالمية وتناسب جذاب مع الطبيعة الخلابة الموجودة بالموقع ويستهدف ليكون مجهز كامل لاستقبال اليخوت ليس على المستوى المحلي فقط بل أيضًا على المستوى العالمي، تتوافر به الكثير من المساحات الخضراء والحدائق الخلابة وكذلك توافر كل الخدمات الممكنة لتسهيل الحياة ورؤية مستقبل وحياة أفضل.

هدف مشروع وسط جدة 1443

يهدف مشروع وسط مدينة جدة إلى إضافة 47 مليار ريال إلى اقتصاد المملكة بحلول عام 2030. وسيشمل المشروع أربعة معالم دولية رئيسية كما أوضحنا في بداية الموضوع وهي دار أوبرا، ومتحف، وملعب رياضي، وأحواض محيطات ومزارع مرجانية. وسيساعد المشروع في تمهيد الطريق للقطاع الخاص المحلي للمشاركة في تطوير وتشغيل العديد من القطاعات الاقتصادية الواعدة “السياحة والرياضة والثقافة والترفيه” بمعايير دولية.

مشروع وسط جدة

كشف ولي عهد المملكة العربية السعودية الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود الجمعة الماضي، عن المخطط العام والملامح الرئيسية لمشروع وسط جدة ، باستثمارات إجمالية قدرها 75 مليار ريال ، مخصصة لتطوير 5.7 مليون متر مربع. أمتار. بتمويل من صندوق الاستثمار الحكومي ومستثمرين من المملكة العربية السعودية العربية ومن الخارج.