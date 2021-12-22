بنك التسليف شروط بنك التسليف السعودى لقبول طلبات الدعم من الارامل والمطلقات وهل تحتاج الى كفيل

الحكومة التابعة للمملكة العربية السعودية تعمل على مواكبة كافة التطورات والعمل على تطبيقها من خلال جميع أنظمتها ومؤسساتها، وفي تلك الفترة يعمل بنك التنمية الاجتماعية التابع للتسليف على إصدار نموذج من خلاله يتمكن المواطن من معرفة كل ما يخص القرض الحاصل عليه وكم قسط تم دفعه وكذلك عدد الأقساط المتبقية، بالإضافة غلى أنه يعمل على دعم كافة المشروعات الصغيرة داخل المملكة العربية السعودية.

الشروط اللازم تواجدها في الكفيل للحصول على سلفة.

هذا وسنعمل على توضيح كافة الشروط الخاصة بالحصول على قروض منصة سلفة التسليف المخصصة وهي على النحو التالي

يشترط أن يكون المتقدم للقرض سعودي الجنسية. ممنوع أن يكون الكفيل المقدم للحصول على قرض ضامن في أي بنك آخر. يجب على الكفيل أن يكون يدفع كل أقساطه بانتظام دون انقطاع للبنك في السابق. يشترط تقديم شيء عقاري للضمان ويجب أن تكون تكلفة العقار لا تقل عن قيمة القرض. لائحة بنك التسليف موضح بها الضمانات المطلوبة من الكفيل للحصول على قرض ويشترط على الكفيل القيام بها. يشترط أن يكون مقدار قسط القرض متساوي مع ثلث مرتب الكفيل. في حال كان المقترض يعمل عمل خاص يلزم بنك التسليف الضامن وكذلك المقترض بالقيام بالتوقيع على فاتورة تسمى فاتورة الدفع الكامل.

الشروط التي يطلبها بنك التسليف من النساء الأرامل للحصول على القرض.

ومن أجل تقديم طلب مخصص من بنك التسليف والادخار السعودي يخص النساء من المطلقات والأرامل يجب على المتقدمة أن تنطبق عليها الشروط وهي على النحو التالي