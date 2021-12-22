زواج السعودية بغير سعودي مقيم أو غير مقيم وماهى الاوراق الخاصة بتوثيق الزواج عبر المنصة الوطنية الموحدة

زواج السعودية بغير سعودي مقيم المملكة العربية السعودية تضع العديد من الشروط الواضحة والصريحة التي تخص زواج المرأة السعودية من شخص آخر غير سعودي الجنسية وهذا من أجل الحفاظ على النساء السعوديات والاحتفاظ بجميع حقوقهم دون أي تساهل فيها ومن خلال تلك الشروط التي تم وضعها يتم تقنين زواج السعوديات بغيرهم من غير السعوديين، ومن الجدير بالذكر أنه سابقًا كان مرفوض هذا الزواج ولكن خلال الفترة الحالية تم قبوله ولكن بناء على شروط محددة.

الشروط اللازمة من أجل زواج السعودية بشخص غير سعودي ولكن مقيم.

يشترط أن يكون الرجل يتراوح عمره ما بين 25 سنة وحتى 50 سنة. في حال الزواج يشترط أن يكون فرق العمر بين الطرفين لا يتعدى 15 سنة. عند الزواج يشترط أن يكون عمر العروس 21 سنة ولا يقبل أقل من ذلك. يشترط لإتمام الزواج أخذ الموافقة من أولي الأمر. يجب إحضار زواج سفر العريس ويشترط أن تكون الإقامة سارية. يشترط امتلاك العريس عمل خاص به وأن يكون هذا العمل قد تم تسجيله في الغرفة التجارية السعودية. يشترط أن يكون العريس غير متزوج من قبل بامرأة سعودية أو حتى منفصل عنها.

المستندات التي يتم طلبها فحال زواج السعودية من غير سعودي.

يتم إحضار نسخة من جواز السفر الخاص بالمقيم ويشترط أن يكون ساري.

إحضار هوية العروس ووالدها.

يجب إحضار ثلاث صور شخصية لكلًا من العريس والعروس.

إقرار من ولي أمر العروسة يفيد موافقته على هذا الزواج.

ورقة موثقة تثبت مقدار الراتب الشهري الخاص بالعريس.

صور شهادات ميلاد العروسين.

في كل الأحوال يجب تقديم أصل جميع المستندات من أجل التأكد من النسخ المقدمة عنها.

يشترط الالتزام بعمل كل الفحوصات الخاصة قبل الزواج.

إثبات إذا كانت العروسة تعمل أو لا تعمل.

زواج السعودية بغير سعودي مقيم

يتطلب عقد زواج المرأة السعودية من أجنبي مقيم إقامة دائمة في المملكة من الزوجين تقديم المستندات التالية:

صورة من قيد العريس وجواز سفر ساري المفعول.

يقدم طلب الزواج لولي أمر الزوجة سمو أمير المنطقة.

نسخة من شهادة ميلاد الزوج مصدقة من الأحوال المدنية.

بيان الدخل الشهري للزوج بموافقة الغرفة التجارية.

يجب ألا يكون العريس متزوجاً من سعودية أو مطلق بتأكيد رسمي بذلك.

صورة شخصية العروس.

اثبات سكن العريس.

صحيفة القضية الجنائية العريس.