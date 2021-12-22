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تملك سيارتك براتب 4000 ريال بدون كفيل ولا تحويل الراتب ، برنامج تمويل السيارات من شركة البيت الأهلي للتمويل ، حيث توفر الشركة هذا البرنامج بمبالغ تمويلية كبيرة ، والتي من شأنها خدمة إحتياجات العملاء لشراء سيارة الأحلام ، وذلك من خلال تمويل ميسر بخيارات للسداد عديدة ، لتقسيط مبلغ التمويل علي دفعات شهرية مجدولة وميسرة ، بالإضافة إلى السرعة في تنفيذ جميع الإجراءات الخاصة بطلب المنتج. مزايا برنامج تمويل السيارات من شركة البيت الأهلي للتمويل بالمملكة العربية السعودية برنامج تمويلي مطابق لأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية. تمويل بمبالغ مالية كبيرة تصل قيمتها حتي 300 ألف ريال سعودي. طالب التمويل يمكنه الاستفادة من هذا البرنامج بدون الحاجة إلى وجود كفيل. موظفي جميع القطاعات في المملكة العربية السعودية ، يمكنهم التقدم بطلب للاستفادة من تمويل السيارات من شركة البيت الأهلي للتمويل بأقل راتب شهري. لا يحتاج طالب التمويل لتحويل راتبه للاستفادة من هذا المنتج. يمكن لطالب التمويل تقسيط مبلغ التمويل علي أقساط شهرية مجدولة حتي 60 شهر. توفر شركة البيت الأهلي للتمويل الفرصة للعملاء لتمويل السيارات الجديدة والمستعملة أيضاً. توفر الشركة أيضاً للعملاء تأمين تعاوني شامل. يمكن لطالب التمويل الاستفادة من السداد المبكر لمبلغ التمويل. يتميز برنامج تمويل السيارات من شركة البيت الأهلي للتمويل بسهولة الإجراءات وسرعة تنفيذ الطلب. شروط الاستحقاق للاستفادة من برنامج تمويل السيارات بدون كفيل ولا تحويل الراتب من شركة البيت الأهلي للتمويل الحد الأدنى لعمر طالب التمويل هو 18 سنة ، والحد الأقصى للعمر هو 60 سنة.

إذا كان طالب التمويل من المواطنين المتقاعدين ، فإن الحد الأقصى لعمره هو 65 سنة وذلك عند التقدم بالطلب.

وفرت شركة البيت الأهلي للتمويل الفرصة للمواطن السعودي والمواطن غير السعودي أيضاً الاستفادة من برنامج تمويل السيارات بدون كفيل ولا تحويل الراتب.

الحد الأدنى للدخل الشهري لطالب التمويل السعودي هو 4000 ريال سعودي.

أما إذا كان طالب التمويل من المواطنين غير السعوديين ، يشترط أن يكون الدخل الشهري له لا يقل عن 5000 ريال سعودي، عند التقدم بطلب للاستفادة من تمويل شركة البيت الأهلي للسيارات بدون كفيل وبدون تحويل الراتب.

مدة الخدمة في وظيفة القطاع الحكومي أو شبة الحكومي يجب أن تكون لا تقل عن 3 أشهر ، وذلك عند التقدم بالطلب.

أما إذا كان طالب التمويل من موظفي القطاع الخاص بالمملكة العربية السعودية، يشترط أن تكون مدة الخدمة في الوظيفة لا تقل عن 12 شهر ، لاستكمال إجراءات طلب الحصول على تمويل السيارات بدون كفيل ولا تحويل الراتب ، من شركة البيت الأهلي للتمويل في المملكة. الوسوم عمر شويل - جدة تملك سيارتك براتب 4000 ريال بدون كفيل ولا تحويل الراتب - ثقفني error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ

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