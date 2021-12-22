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عمر شويل - جدة التقديم في وظائف الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني 1443 الشروط وطريقة التسجيل أعلنت الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني عن توفر فرص عمل للحاصلين على الدرجات العلمية و التخصصات المطلوبة في العديد من الوظائف الشاغرة في المجال الطبي بالإضافة إلى توفر بعض الوظائف الإدارية، وذلك لجميع الكفاءات والكوادر الحاصلين على المؤهلات العلمية المناسبة، حيث يمكن التقديم على هذه الوظائف في المستشفيات والمراكز الصحية التابعة لوزارة الحرس الوطني بالمملكة، وذلك بشرط الخضوع إلى عدة اختبارات تحديد مستوى المتقدم للوظيفة والتي يكون من أهمها اختبار تحديد مستوى اللغة الإنجليزية، سوف نوضح اليوم معرفة كيفية التقديم في وظائف وزارة الحرس الوطني والشروط مع العلم أن استكمال بيانات المتقدمين سابقاً لا يعني الترشح للوظائف المعلنة فلابد من التقديم عليها من خلال الموقع المخصص لذلك .

التقديم في وظائف الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني 1443

وقد أوضحت وزارة الحرس الوطني أنه قد تم فتح باب التوظيف في عدة وظائف صحية وإدارية في جميع القطاعات الطبية والمستشفيات الخاصة بالوزارة، وقد قامت بتحديد شروط من الواجب توافرها في المتقدم بهذه الوظائف، حيث أن الوزارة تفاضل عند قبول المتقدمين للوظائف بين المؤهل الدراسي المناسب ونتائج اختبار اللغة الإنجليزية والتي لا يعتد بها في حال مرور أكثر من 3 سنوات على اختبار تحديد مستوى اللغة ويتم خضوع حاملي الثانوية العامة لاختبار قدرات، وقد خصص وزارة الحرس الوطني موقع للتقديم على وظائف الشؤون الصحية

وذلك لكل من تنطبق فيه جميع الشروط التي سوف توضحها إليكم فيما يلي:

شروط التقديم في وظائف الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني 1443

وعن الشروط الواجب توافرها من أجل الالتحاق بوظائف الحرس الوطني في التخصصات الصحية والإدارية، سوف نعلن عنها فيما يلي مثلما وردت في قرار الوزارة .

الجنسية السعودية والإقامة بالمملكة.

السن لا يزيد عن 40 عام ولا يقل عن 18 عام

المؤهل الدراسي المطلوب واجتياز جميع الاختبارات الكفاءة واللغة الإنجليزية واى اختيارات خاصة بالوظيفة المطلوبة .

حسن السير والسلوك وعدم الطرد من أى جهة عمل حكومية وغير مطلوب على زمة قضايا.

شهادة خبرة في نفس المجال المتقدم للتوظيف وبداية ونهاية الخدمة وأن تكون موثقة من التأمينات الاجتماعية مع إحضار تقرير من التأمينات يغطي مدة الخبرة بالكامل.

كيفية التقديم في وظائف الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني 1443

ويتم التقديم في الوظائف المتاحة والمعلم عنها على موقع الشؤون الصحية و وزارة الحرس الوطني، وذلك بعد اختيار الوظيفة المناسبة وفقاً المؤهل الدراسي الخاص بالمتقدم، ثم يتم التسجيل على الموقع التابع لوزارة الحرس الوطني باتباع هذه الخطوات :