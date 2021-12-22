شروط إعفاء بنك التسليف الجديد من تسديد الديون والقروض 1443

شروط إعفاء بنك التسليف الجديد من تسديد الديون لكل من يتساءل بخصوص شروط وكيفية تقديم نموذج طلب إعفاء بنك التسليف 1443 حيث قامت وزارة المالية في المملكة العربية السعودية بتقديم خدمة مقدمة من بنك التنمية الاجتماعية السعودية وذلك بعد انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد وتتمثل الخدمة في إعفاء بعض المواطنين الذين لم تعد في مقدرتهم المادية تسديد باقي أقساط القروض التي اقترضوها من بنك التنمية الاجتماعية وحددت الوزارة فئة مجتمعية وأفراد معينين تم إعفائهم من تسديد هذه الأقساط وهذا ما سنناقشه بالتفصيل في مقالنا.

شروط طلب إعفاء بنك التسليف 1443

قبل أن يقوم عميل بنك التسليف أو المقترض بالتقديم على طلب الإعفاء لابد وأن تتوافر به الشروط التالية:-

يجب ألا يقل عمر المقترض لحصوله على الإعفاء عن 25 عامًا ولا يزيد عن 55 عامًا.

تقديم كافة المستندات والأوراق الرسمية التي تفيد عدم قدرة المقترض على سداد باقي الأقساط لظروف صحية أو اجتماعية.

تقديم المقترض مستند رسمي بالحالة المعيشية الحالية له التي تمنعه من سداد باقي الأقساط.

صورة من بطاقته الوطنية الشخصية وتقرير طبي ومعتمد يفيد حالة المقترض الصحية.

إملاء كافة البيانات في نموذج الإعفاء وتوقيع العميل أو المقترض عليه.

الأوراق المطلوبة من العميل لحصوله على الإعفاء من سداد القرض

صورة من البطاقة الوطنية الشخصية وصورة أخرى من كارت العائلة.

وثيقة رسمية تثبت حالة المقترض الاجتماعية وظروفه المادية.

نموذج الإعفاء وتقرير طبي يفيد حالته وموقعين من المقترض.

كيفية التقديم على الإعفاء الخاص ببنك التنمية الاجتماعية 1443

يجب الدخول أولًا على رابط الموقع الرسمي الإلكتروني لبنك التنمية الاجتماعية السعودي وهو https://www.sdb.gov.sa/ar-sa/.

قم بتسجيل الدخول على حسابك على الموقع من خلال إدخال اسم المستخدم وكلمة السر الخاصين بك.

اكتب الرمز المرئي الظاهر أمامك في خانته المخصصة.

قدم على طلب تعبئة نموذج الإعفاء من بنك التسليف السعودي.

بعد ذلك قم بتعبئة كافة البيانات المطلوبة منك في الصفحة التي ستظهر أمامك مع مراعاة تسجيل البيانات بشكل صحيح حتى لا تحدث مشكلة.

وفي حالة أردتم الاستفسار عن أي شيء بخصوص القرض أو الإعفاءات يمكنكم الاتصال على رقم البنك الساخن والموحد من خلال الاتصال على رقم 920008002.