طريقة الحصول على المساعدة المقطوعة والشروط والأوراق والضوابط المطلوبة

تحتاج العديد من الأسر في المملكة العربية السعودية إلى مساعدة مالية (المساعدة المقطوعة) وهي الأسر الأكثر احتياجاً وأصحاب الدخل المتوسط والمحدود وذلك للتغلب على الظروف الصعبة التي يمر بها العديد من مواطني المملكة السعودية، حيث كانت الحكومة تدعم وزارة الموارد البشرية لتيسير طرق تقديم الدعم للفئات المُستحقة وبناءً على هذا فإن الدعم مُقدم من المساعدة المقطوعة حيث تتطلب ظروف معينة إلى المساندات والدعم العاجل وأيضاً تهتم الحكومة السعودية بهذه الفئات وتخصص لهم منصة من خلال وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ليتم من خلالها تقديم المساعدات المطلوبة ، حيث تقدم الدعم للفئات المستفيدة في صورة مبالغ مالية ومساعدات مادية تساندهم في الوفاء بمتطلبات الحياة اليومية والاحتياجات الأسرية.

شروط الحصول على المساعدة المقطوعة

أن لا يقل العمر المقبول بالبرنامج 35 عام.

يشترط أن يكون هذا الشخص مقيم بالمملكة السعودية بشكل دائم .

ان لايكون من العاملين بمجالات التجارة والاستثمار.

يتم قبول اوراق للاشخاص الذين تخطوا سن المعاش بالسعودية.

للحصول على الدعم ان لايكون ممن لديهم مزارع خاصة.

يجب أن يكون الشخص المتقدم الراغب في الحصول على الدعم أن يكون سعودي الجنسية.

يشترط الا يكون من المستفيدين من البرامج الاخرى المدعومة من الجهات الحكومية.

يشترط للحصول على الدعم ان لايكون ممن لديهم سجل تجاري بوزارة العمل.

يتم تحديد قيمة مبلغ الدعم من الوزارة بناء على الدخل الشهري للأسرة وحسب عدد أفراد الأسرة والعمل الذي يقومون به.

وقد حددت الوزارة من خلال صفحتها أن الحد الأقصى لقيمة الدخل الشهري 8650 ريال سعودي، ولا يتم قبول الطلبات المقدمة ممن يزيد دخلهم الشهري عن هذا الحد.

يشترط في حال كان المتقدم أعزب، فيكون الحد الأقصى لقيمة الدعم المقدم في تلك الحالة 3 آلاف ريال.

يتم تخصيص الدعم للعائلات الفقيرة ذات الدخل المنخفض من امثال الأرامل والمطلقات والأيتام.

طريقة الحصول على المساعدة المقطوعة

يمكن للمواطن السعودي الحصول على المساعدة المقطوعة من خلال اتباع الخطوات التالية: