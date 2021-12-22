نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جدول مخالفات نظام العمل الجديد والعقوبات المقررة وإعتمادها من وزارة الموارد البشرية في المقال التالي

عمر شويل - جدة رغم ما أحدثته تحورات فيروس كورونا المتحور اوميكرون وما أحدثه من فزع في الفترة الأخيرة بجميع دول العالم عامة والمملكة خاصة، الا انه من أكثر الأخبار تداولا بالمملكة في الفترة الأخيرة ما صدر عن وزارة الموارد البشرية من قرارات في جدول المخالفات في نظام العمل الجديد ، حيث إهتم سوق العمل ورجال الأعمال والعمال والكثير من المهتمين بسوق العمل بما صدر من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، حيث صدر جدول مخالفات نظام العمل وما يقابلها من عقوبات، ونشر في الجريدة الرسمية أم القرى يوم الجمعة الماضية بالمملكة والذي تم اعتماده من المهندس الراجحي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والمقرر دخوله حيز التنفيذ من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، واليوم ومن خلال مقالي سوف ننشر ماصدر من قرارات العقوبات على المخالفات والتي اشتمل الجدول على تقسيم المخالفات المالية إلى 3 فئات حسب عدد العمال، كما حدد مدة الاعتراض على القرار الإداري المتضمن إيقاع العقوبة المقررة للمخالفة.

تفاصيل قرار وزارة الموارد البشرية بخصوص جدول المخالفات الجديدة لنظام العمل:

حيث قسم القرار المخالفات إلى 3 فئات بحسب عدد العمال وهي كالتالي:

القسم الاول الفئة ج من 1 إلى 10 عمال. القسم الثاني الفئة ب من 11 إلى 50 عاملًا. القسم الثالث الفئة أ من 50 عامل فاكثر.

ومن الجدير بالذكر إنه وفقاً لشروط وأحكام الوزارة إنه يمكن حق الشخص المعترض تقديم طلب الاعتراض خلال حوالي 60 يوم من تاريخ تبليغه عن المخالفة، وفي حال عدم تنفيذ العقوبة خلال المدة المذكورة سوف يتم إيقاف الخدمات التي تقدمها الوزارة عن المخالف لحين سداد قيمة الغرامة المالية وفق أحكام اللائحة التنفيذية لنظام العمل.

ولا يتم إيقاف التنفيذ ، إذا تم التظلم أمام المحكمة الإدارية المختصة من أي قرار إداري يقضي بإيقاع عقوبة الغرامة المنصوص عنها، إلا إذا قررت المحكمة وقف التنفيذ.

كما تضمن القرار على عدم الإخلال بأي عقوبات أشد واردة في نظام آخر، تعتمد جداول المخالفات والعقوبات التي لا تتجاوز عقوبتها نصف الحد الأعلى للعقوبتين الواردتين في الفقرتين الفرعيتين “أ” و”ب” من المادة 129 من نظام العمل.

اهم مافي جدول المخالفات الجديدة لنظام العمل :