بالتقسيط 50,000 ريال بموافقة فورية بدون تحويل راتبك وبلا كفيل لدى إمكان

بالتقسيط 50,000 ريال هو المبلغ التمويلي المسموح بيه من أجل الحصول على تمويل نقدي لدى شركة إمكان للتمويل عبر مصرف الراجحي السعودي بالمملكة العربية السعودية ويصل مبلغ التمويل لذلك بعد توفير جميع الضمانات والشروط الواجبة للموافقة الفورية على التمويل الشخصي الميسر لجميع المواطنين السعوديين عبر شركة إمكان للتمويل في السعودية ويحتاج التمويل توفير بعض الشروط ومنها أن هذا التمويل مخصص للمواطنين السعوديين فقط فهذا التمويل لخدمتهم على تحمل أعباء المعيشة في السعودية كذلك للعلم شركة إمكان للتمويل تابعة إلى مصرف الراجحي السعودي بالمملكة ويتم التقديم على التمويل الميسر النقدي عبر تطبيق الجوال التابع له للحصول على طلب التمويل بدون كفيل وبلا تحويل راتبك الشهري بفترة سداد طويلة الأجل وميسرة حتى سنتين فقط لا غير عبر شركة إمكان للتمويل بالمملكة العربية السعودية عام 1443.

المطالب والشروط الواجبة لدى إمكان الراجحي

هناك بعض الضوابط والشروط اللازمة للحصول على تمويل شركة إمكان الذي حقق نجاح كبير في المراحل الماضية وكسبت الشركة ثقة العديد من العملاء السعوديين بسبب المزايا التمويلية المتاحة لدى إمكان للتمويل بالمملكة العربية السعودية وسوف نشرح لكم اليوم جميع الشروط والمتطلبات الأساسية للحصول على تمويل شركة إمكان السعودي بالمملكة كما يلي بالتفصيل:

يجب أن المتقدمين لطلب التمويل حاملين الجنسية السعودية ويبلغون من العمر 25 عام حتى 60 عام فقط لا غير.

لابد من توفير فترة عمل داخل القطاع الخاص بالمملكة لمدة ستة أشهر على الأقل لجميع المواطنين السعوديين فقط لا غير لدى شركة إمكان للتمويل بالمملكة.

توفير دخل ثابت شهري يبدأ من خمسة ألف ريال سعودي للحصول على مبلغ نقدي ميسر يصل إلى خمسون ألف ريال سعودي.

لا يشترط التمويل الميسر النقدي لدى شركة إمكان للتمويل تحديد جهة العمل.

متاح التمويل بعد توفير سجل ائتماني وتقرير سمة السعودي لجميع العملاء السعوديين فقط لا غير.

توفير حساب عبر مصرف الراجحي السعودي بالمملكة قبل التقديم الإلكتروني على التمويل الميسر لدى شركة إمكان.

مميزات الحصول على تمويل إمكان الميسر لجميع العملاء السعوديين

يحتاج الآن التمويل الميسر النقدي الذي يبدأ من مبلغ تمويل 2000 ريال سعودي حتى 50,000 ريال سعودي توفير بعض الضوابط والأحكام المطلوبة للحصول على جميع المزايا التمويلية المتوفرة لدى تمويل إمكان والتي سوف نوضحها اليوم من خلال موقع ثقفني بكل التفاصيل المتاحة لدينا عبر موقع شركة إمكان للتمويل كما يلي: