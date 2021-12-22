نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موافقة فورية بالتقسيط 50,000 ريال بدون كفيل وتحويل الراتب لدى إمكان الراجحي في المقال التالي
موافقة فورية بالتقسيط الميسر ذلك ما يرغب فيه الكثير من المواطنين السعوديين الذين يتقدمون لطلب التمويل لدى شركة إمكان مصرف الراجحي وقد حققت الشركة في المراحل الماضية نجاح كبير في توفير التمويل لجميع العملاء مع توفير كافة الخصائص التمويلية المتعددة بالشركة ومنها الحصول على التمويل بدون شرط جهة العمل أو تعريفه كذلك متاح التمويل لكل المواطنين السعوديين الذين يعملون في كافة القطاعات المختلفة بشروط وضوابط ميسرة ولكن لابد من توفيرها من أجل الحصول على تمويل ميسر بدون موافقة الكفيل وتحويل الراتب الشهري بفترة سداد طويلة الأجل من 12 شهر حتى 24 شهر وقد وفرت شركة إمكان للتمويل عبر مصرف الراجحي عروض تمويلية عند طلب التمويل الميسر وسوف نوضح اليوم عبر موقع ثقفني كافة الشروط والمزايا التمويلية المتاحة لدى شركة إمكان للتمويل بالمملكة.
شروط الحصول على تمويل شركة إمكان السعودي بالمملكة
توجد العديد من الشروط والضوابط اللازمة للموافقة على طلب التمويل الميسر لدى شركة إمكان للتمويل بالتعاون مع بنك الراجحي السعودي بالمملكة العربية السعودية ويصل مبلغ التمويل إلى 50,000 ريال سعودي ولكن بعد توفير جميع الضمانات والشروط المطلوبة للموافقة على طلب التمويل بالشركة كما يلي بالتفصيل:
- الآن يشترط التمويل عن طريق شركة إمكان بتوفير دخل ثابت شهري للمتقاعدين يبدأ من 1900 ريال سعودي.
- كذلك يطلب من الموظفين السعوديين توفير دخل ثابت شهري لا يقل عن 2000 ريال سعودي بموافقة شركة إمكان للتمويل في السعودية.
- هناك فئات يطلب منها توفير دخل شهري لا يقل عن 5000 ريال سعودي لدى شركة إمكان الآن.
- شركة إمكان للتمويل بالمملكة تحتاج توفير تقرير جديد عن سمة مع سجل ائتماني داخل السعودية.
- حساب جديد عبر بنك الراجحي السعودي للموافقة على تمويل إمكان الراجحي داخل المملكة.
- كذلك العمر المناسب للتقديم الإلكتروني من 25 عام حتى 60 عام فقط لا غير من أجل الموافقة على طلب التمويل الميسر لدى شركة إمكان للتمويل في المملكة العربية السعودية وذلك بالتعاون مع مصرف الراجحي السعودي بالمملكة.
مزايا الحصول على تمويل إمكان الميسر لجميع العملاء السعوديين
في الفترة الأخيرة تمويل شركة إمكان تمنح لجميع العملاء المتقدمين العديد من المزايا التمويلية الهامة ومنها الحصول على التمويل الميسر بالتقسيط بدون الحاجة إلى تحويل الراتب وبدون كفيل غارم أو بدون ضامن سعودي الجنسية كما يوفر التمويل متوافقًا مع أحكام ومعايير الدين الإسلامي في السعودية وسوف نشرح لكم اليوم جميع المزايا التمويلية الهامة لدى شركة إمكان للتمويل كما يلي بكافة التفاصيل المتاحة:
- تمويل بدون الحاجة إلى كفيل غارم سعودي الجنسية أو بدون ضامن على التمويل.
- يمتاز التمويل بأنه مطابقًا مع معايير الشريعة الإسلامية داخل أراضي المملكة.
- أمتاز التمويل بفترة سداد بالتقسيط الميسر لجميع العملاء السعوديين من سنة حتى سنتين على الأكثر.
- الآن التمويل الشخصي لدى شركة إمكان للتمويل بدون تحويل الراتب الشهري وتلك من أهم الخصائص التمويلية بالشركة والتي يبحث عنها الكثير من المواطنين السعوديين الراغبين في طلب التمويل الميسر لدى تمويل إمكان الراجحي بالمملكة.
طريقة التقديم على تمويل شركة إمكان السعودي بالمملكة
- يحتاج التمويل الميسر توفير تطبيق الجوال التابع إلى شركة إمكان للتمويل في السعودية.
- كذلك يجب بعدها أختيار طلب التمويل والتقديم عليه.
- تعبئة وملأ كافة البيانات المطلوبة ومنها إسم العميل المتقدم ورقم الجوال ثم عند الإنتهاء يتم القيام بإرسال الطلب لدى تطبيق الجوال.
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