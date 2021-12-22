تمويل سريع من منصة سلفة بدون تحويل الراتب

تعتبر منصة سلفة من أول المنصات السعودية التي تقدم التمويل الشخصي الطارئ السريع، الذي يستخدم أحدث التقنيات المالية الحديثة لتوفير الوقت والجهد، حيث تعتمد المنصة على تقنية fintech التي تسهل عملية الحصول على التمويل وإجراء جميع المعاملات المالية من خلالها، ويمكن من خلالها الحصول على التمويل من أي مكان سواء كان من البيت أو القرية أو المدينة أو المكتب أو في أي مكان داخل المملكة العربية السعودية، ويستخدم تمويل منصة سلفة في العديد من الأغراض والتي منها تسديد الديون أو تصليح السيارة أو عمل تجديد في المنزل أو في قضاء الإجازة، أو تسديد المصاريف المدرسية أو أي غرض أخر يحتاج إلي تمويل سريع، ويتميز قرض سلفة بأنه يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، وسوف نقدم لكم من خلال موقعنا الإخباري ثقفني، شروط التمويل الشخصي الطارئ ومزاياه، ويستطيع أي شخص الحصول على التمويل عن طريق رابط طلب التمويل.

شروط تمويل منصة سلفة الإلكترونية

حددت المنصة بعض الشروط التي يجب أن تكون متوفرة في عملائها للحصول على التمويل الشخصي وهى كما يلي:-

أن يكون الشخص المتقدم للحصول على قرض منصة سلفة سعودي الجنسية. يجب أن يكون سن العميل ما بين ١٨ عاما و٦٠ عام، وأن يكون مكتمل الأهلية. أن يكون العميل على رأس العمل عند التقديم للحصول على التمويل الشخصي ولا تقل فترة شغل الوظيفة عن ٣ أشهر لموظفي القطاع الحكومي، ولا تقل عن ٦ أشهر لموظفي القطاع الخاص. لا يقل راتب المتقدم عن ٤٠٠٠ ريال سعودي.

مزايا التمويل الشخصي

هناك العديد من المزايا التي تقدمها منصة سلفة عند الحصول على التمويل الشخصي الطارئ وهى كما يأتي:-

تمويل منصة سلفة يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

تسديد قيمة التمويل تكون ميسرة ومجدولة حسب مقدرة العميل.

يتم الحصول على قرض منصة سلفة بشكل سريع.

هامش الربح بالمنصة تنافسي.

تعريف التمويل الشخصي من منصة سلفة

التمويل الشخصي هو المال الذي يقوم العميل باقتراضه لاستخدامه في غرض من الأغراض الشخصية، مثل تحسين المنزل أو تسديد بعض الفواتير الخاصة بالكهرباء أو المياه، أو شراء بعض المستلزمات الخاصة بالسفر، أو شراء بعض الأغراض الشخصية، أو استخدام التمويل في أي أمر طارئ غير متوقع يتعرض له العميل ويحتاج إلى مبلغ مالي صغير.