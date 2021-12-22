عرض ال300 ألف كاش بدون كفيل ولا تحويل الراتب وبالتقسيط علي دفعات مجدولة

عرض ال300 ألف كاش بدون كفيل ولا تحويل الراتب ، تمويل شخصي بمبالغ مالية كبيرة ، يبحث عنه الكثير من المواطنين الراغبين في الحصول على سيولة نقدية سريعة وفورية ، وبخيارات للسداد عديدة ومتنوعة ، والتي تمكن العميل من تقسيط مبلغ التمويل علي دفعات ميسرة ومجدولة ، تتناسب مع الراتب الشهري له وتتلائم مع جميع إلتزاماته المالية الأخرى داخل المملكة العربية السعودية.

عرض ال300 ألف بدون كفيل ولا تحويل الراتب

تمويل فورى بدون كفيل ولا ضمانات وبدون تحويل الراتب ، أحد الحلول التمويلية التي توفرها شركة البيت الأهلي للتمويل ، للمواطنين السعوديين والوافدين إلي المملكة بجنسيات مختلفة ، كما أتاحت شركة البيت الأهلي للتمويل لموظفي القطاع الحكومي وشبة الحكومي والقطاع الخاص أيضاً بالمملكة العربية السعودية، فرصة الاستفادة من عرض التمويل الشخصي المتاح لديها ، بأقل راتب شهري وهامش ربح تنافسي ، وتوفر الشركة أيضاً للعملاء العديد من خيارات السداد ، والتي تساعد العميل في تقسيط مبلغ التمويل علي دفعات ميسرة ومجدولة ، بالإضافة إلى سرعة إنهاء جميع التعاملات الخاصة بطلب التمويل الشخصي بدون كفيل وبدون تحويل الراتب من شركة البيت الأهلي للتمويل ، لقطاع الأفراد داخل المملكة العربية السعودية.

أهم مزايا عرض تمويل شركة البيت الأهلي لقطاع الأفراد

قامت شركة البيت الأهلي للتمويل بتصميم عرض التمويل الشخصي ليكون متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية بالمملكة.

توفر الشركة من خلال هذا العرض مبالغ تمويلية يمكن أن تصل قيمتها حتي 300 ألف ريال سعودي.

تتيح شركة البيت الأهلي للتمويل للعملاء إمكانية التمويل بدون الحاجة إلى وجود كفيل أو ضامن.

قرض شركة البيت الأهلي للتمويل لا يحتاج إلى تحويل الراتب الشهري للشخص المتقدم بالطلب.

تمويل شخصي بهامش ربح تنافسي.

خيارات للسداد عديدة والتي يمكن أن تصل مدتها التمويل حتي 5 سنوات.

يتميز عرض التمويل الشخصي من شركة البيت الأهلي للتمويل بسهولة الإجراءات وسرعة في تنفيذ الطلب.

توفر الشركة للعملاء إمكانية السداد المبكر لمبلغ التمويل في أي وقت.

الشروط الأساسية للاستفادة من عرض ال300 ألف بدون كفيل من شركة البيت الأهلي للتمويل

المواطن السعودي والمواطن الوافد يمكنهم الاستفادة من هذا العرض.

العميل المتقاعد يمكنه الاستفادة أيضاً من هذا المنتج.

يشترط ألا يقل عمر الشخص المتقدم بالطلب عن 18 سنة ولا يزيد عن 60 سنة، وذلك عند التقدم بطلب للاستفادة من التمويل الشخصي بدون كفيل ولا تحويل الراتب من شركة البيت الأهلي للتمويل.

أما إذا كان الشخص المتقدم بالطلب من المواطنين المتقاعدين ، يشترط ألا يزيد عمره عن 65 سنة عند التقدم بالطلب.

الراتب الشهري للشخص المتقدم بالطلب من المواطنين السعوديين يجب ألا يقل عن 4000 ريال سعودي ، للاستفادة من قرض شركة البيت الأهلي للتمويل بدون كفيل ولا تحويل الراتب.

أما إذا كان الشخص المتقدم بالطلب من المواطنين الوافدين ، يشترط ألا يقل الراتب الشهري له عن 5000 ريال سعودي للاستفادة من هذا المنتج.

يشترط لاستكمال إجراءات طلب الحصول على تمويل شركة البيت الأهلي ، أن يكون الشخص المتقدم بالطلب من موظفي القطاع الحكومي أو شبة الحكومي ، علي رأس العمل بمدة لا تقل عن 3 أشهر.

أما إذا كان الشخص المتقدم بالطلب من موظفي القطاع الخاص ، يشترط ألا تقل مدة الخدمة في الوظيفة عن 12 شهر.

الأوراق والمستندات المطلوبة لاستكمال الطلب