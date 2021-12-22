شروط الحصول علي قرض أهل من بنك التنمية الاجتماعية 1443.. وطريقة التقديم علي القرض عن طريق الأنترنت

يعد بنك التنمية الاجتماعية أو ( بنك التسليف ) من أبرز وأهم بنوك المملكة العربية السعودية الوطنية، ويرجع السبب الرئيسي وراء تأسيسه وإنشائه حصول المواطنين السعوديين المتوفر فيهم شروط معينة على قروض اجتماعية بهدف تقديم المساعدة لهم ليعيشوا حياة كريمة، ويرفعوا من مستوى المعيشة عند كثير من الأسر في المملكة، وللحصول على هذا القرض يجي التقديم عليه بشكل إلكتروني عن طريق موقع البنك الرسمي.

شروط الحصول على قرض أهل من بنك التنمية الاجتماعية ١٤٤٣

في حالة ما كان المواطن في المملكة العربية السعودية يرغب في الحصول على قرض أهل من بنك التنمية الاجتماعية السعودي يجب أن تتوافر به بعض الشروط التي وضعتها إدارة البنك، مثل :

يجب أن يكون المواطن المقدم على القرض يحمل الجنسية السعودية.

أن يكون المواطن سجل مسبقاً في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ومر على موعد تسجيله سنتين كحد أدنى.

بالنسبة لراتب المواطن طالب القرض يجب ألا يزداد عن ١٠ آلاف ريال سعودي.

أن يكون المتقدم للحصول على البنك ليس عليه أي ديون سواء لبنك التنمية الاجتماعية، أو بنوك أخرى في المملكة العربية السعودية.

ضرورة تقديم كفالة في حالة ما كان المتقدم على القرض متقاعد لا يعمل، أو ربك منزل.

طريقة التقديم على قرض أهل من بنك التنمية الاجتماعية عن طريق الانترنت

وفرت الحكومة في المملكة العربية السعودية طريقة إلكترونية من خلالها يتم التقديم للحصول على قرض أهل من بنك التنمية الاجتماعية، وهذا بهدف تحقيق التباعد والالتزام بالإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد في البلاد، ومن خطوات طريقة التقديم نجد :

أول خطوة يدخل المتقدم على الموقع الإلكتروني لبنك التنمية الاجتماعية وهو: sdb.gov.sa/ar-sa/ahil.

ثم يختار أيقونة (التقديم الإلكتروني)، ويملأ جميع الخانات بالمعلومات الشخصية للمتقدم.

بعد ذلك يرفق المتقدم كافة الأوراق المطلوبة والمستندات الرسمية مع طلب الحصول على القرض.

في النهاية يضغط على أيقونة (تسجيل الطلب).

قرض أهل من بنك التنمية الاجتماعية ١٤٤٣

كما ذكرنا سابقاً أن الحكومة السعودية تهتم كثيراً لتوفير سبل الراحة ومستوى معيشي مرتفع للمواطنين في البلاد، ويقدم هذا القرض لفئات بعينها من المواطنين في البلاد، مثل: