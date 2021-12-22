“تكت مكس” رابط حجز تذاكر مباراة الهلال والفتح القادمة في الدوري tickets.alhilal.com مفعل

بدأ عشاق ومحبي نادي الهلال السعودي في البحث عن رابط حجز تذاكر مباراة الهلال والفتح القادمة، في الدوري السعودي للمحترفين اللقاء المقرر له أن يلعب يوم السبت القادم، على ملعب استاد الملك فهد الدولي في الرياض، لحجز مقاعدهم في المدرجات لمؤازرة الزعيم من الملعب، وحددت إدارة الزعيم موقع البيع وأسعار التذاكر، وهو ما سنقدمه لكم عبر موقعكم المتميز على الدوام ثقفني، المباراة الهامة ضمن مباريات الأسبوع الرابع عشر من عمر المسابقة، وفيما يلي الرابط وأسعار التذاكر وطريقة حجز التذاكر من الموقع الإلكتروني.

رابط حجز تذاكر مباراة الهلال والفتح القادمة 2021/12/25

أدخل على الموقع الإلكتروني لحجز التذاكر tickets.alhilal.com. في حالة أنه لا يوجد حساب قديم قم بإنشاء حساب جديد عن طريق تسجيل البريد الإلكتروني وكلمة السر. أضغط بعد ذالك على تسجيل دخول بتكت مكس. قم بتسجيل كافة الحقول المطلوبة بالبيانات الدقيقة الصحيحة. أضغط على أيقونة حجز التذاكر. حدد نوع وفئة التذكرة التي ترغب في شرائها والمكان الذي تريد الجلوس به. أضغط تأكيد البيانات ثم قم بدفع قيمة التذكرة إلكترونيا ليتم تفعيل الحجز.

قائمة أسعر تذاكر المباراة

مباراة الهلال والفتح في الدوري

يدخل الهلال السعودي المباراة بهدف وحيد وهو الفوز والحصول على نقاط المباراة، من أجل اللحاق بركب المنافسة على اللقب الذي يحمله من الموسم الماضي، الهلال قبل هذا اللقاء يحتل المركز الرابع برصيد 21 نقطة من لعب 12 مباراة، كان الزعيم قد فقط 5 نقاط كاملة في أخر مباراتين في الدوري بالتعادل والخسارة الأخيرة من النصر بهدفين دون مقابل، بينما منافسه اليوم يعلم صعوبة اللقاء ويصارع في المسابقة من أجل البقاء، فهو في المركز أل 12 برصيد 13 نقطة ويرغب في الخروج ولو بنقطة التعادل.

شروط الحصول على تذاكر مباراة الهلال والفتح