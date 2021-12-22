الإستعلام عن طلب الإسكان برقم الهوية عبر وزارة الإسكان 1443

يبحث الآلاف من مواطني المملكة العربية السعودية عن طريقة الإستعلام عن طلب الإسكان برقم الهوية عبر محرك البحث “جوجل”، وتُعد وزارة الإسكان أحد أبرز الوزارات الخدمية التي تخدم قطاع واسع داخل المجتمع السعودي حيث تسعى الوزارة إلى تقديم خدماتها إلى المواطنين السعوديين بطريقة إلكترونية للتسهيل عليهم، ومن الجدير بالذكر أن وزارة الإسكان تسعى إلى تنظيم وتطوير البيئة السكنية والشراكة والتعاون مع القطاعين الخاص و العام لتقديم وحدات سكنية متميزة ذات جودة تناسب فئات متعددة داخل المجتمع السعودي، ولذلك قامت وزارة الإسكان السعودية بإطلاق الكثير من الخدمات الإلكترونية التي تخدم المواطن السعودي وتُسهل عليه الإجراءات لتوفر عليه الوقت والجهد، ونكتب لكم في هذه المقالة عبر موقعنا “ثقفني” لنوضح لكم كيفية الإستعلام عن طلب الإسكان برقم الهوية كما وضحنا لكم في مقال آخر كيفية الإستعلام عن الإسكان برقم السجل، فإلى نص المقال.

الإستعلام عن طلب الإسكان برقم الهوية

يُعد الإستعلام عن الإسكان أحد أهم الخدمات الإلكترونية التي تقدمها وزارة الإسكان، ولا يُمكن لغير المواطن السعودي الإستعلام بإستخدام رقم الهوية حيث أنها لا تُصدر إلا للمواطنين، وبالإضافة إلى ذلك يجب أن يكون لدى المواطن بطاقة شخصية سارية، ونوضح لكم الآن جميع الخطوات اللازمة للإستعلام عن طلب الإسكان كالتالي:

أولأ يجب عليك الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة الإسكان على الإنترنت.

على الإنترنت. ثانياً قم بالضغط على خدمة سكني.

ثالثاً قم بإدخال وكتابة رقم الهوية الوطنية ثم اكتب كافة البيانات المطلوبة.

رابعاً قم بكتابة كلمة المرور الآن ثم اضغط موافق.

وأخيراً ستصلك رسالة بها الأرقام الأربعة الأخيرة منرقم الهوية وكلمة السر قم بكتابتهما في الصفحة الظاهرة أمامك.

وزارة الإسكان استعلام برقم الهوية

تهتم وزارة الإسكان بتقديم كافة خدماتها إلى المواطنين إلكترونياً تماشياً مع رؤية المملكة العربية السعودية 2030م والتي تسعى من خلالها إلى تطوير التحول الرقمي واستخدام التقنية الحديثة بشكل موسع، ولهذا قدمت خدمات كثيرة أبرزها خدمة الإستعلام عن الإسكان برقم الهوية، وقد كتبنا لكم مقال سابق موضح به كافة التفاصيل والمعلومات عن وزارة الإسكان استعلام برقم الهوية يُمكنكم الإطلاع عليه.

وزارة الإسكان السعودية

أطلقت وزارة الإسكان موقع إلكتروني خاص بها على الإنترنت في إطار اهتمام المملكة العربية السعودية بتطوير التحول الرقمي في السنوات الأخيرة تطبيقاً لرؤية المملكة 2030م، وحتى تقدم للمواطنين السعوديين جميع خدماتها بطريقة إلكترونية بسيطة بدلاً من الذهاب إلى مقر وزارة الإسكان وفروعها في السعودية، ومن الجدير بالذكر أنه هناك قطاع واسع داخل المجتمع السعودي يهتم بالمشاريع السكنية التي تقوم بها الوزارة والتي يجد أخبارها على الموقع الرسمي لها.