موعد صرف المساعدة السعودية المقطوعة ١٤٤٣ برقم الهوية

يبحث الكثيرين من مواطني المملكة عن موعد صرف المساعدة السعودية المقطوعة ١٤٤٣هـ، حيث يستفيد من هذا الدعم المالي الملايين من المواطنين، وهذا الدعم يعينهم على تلبية احتياجاتهم الهامة والضرورية، ومن الفئات التي تهتم المملكة على تقديم الدعم لهم المواطنين السعوديين من أصحاب معاش الضمان الاجتماعي، وأصحاب العجز الغير قادرين على العمل سواء كان هذا العجز جزئي أو كلي، والمطلقات اللاتي ليس لديهن دخل شهري ثابت يلبي طلباتهم الشهرية، والأرامل اللاتي لا يحصلن على معاش شهري، والحكومة السعودية تحاول دعم هذه الفئات لكي يعيشون حياة كريمة من خلال رفع المستوى المعيشي لهم، كما تدعمهم ماديًا ومعنويًا، ويتم اختيار الفئات التي تستحق هذه الإعانات بكل موضوعية وحيادية دون تمييز لأحد، والمساعدات المقطوعة ليس لها وقت معين في الصرف، كما تصدر من خلال مرسوم ملكي من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسوف نتعرف معكم على طريقة الاستعلام عن المساعدة المقطوعة وشروط الحصول عليها من خلال موقع ثقفني الإخباري.

طريقة الاستعلام على المساعدة السعودية المقطوعة

يجب علينا إتباع الخطوات الصحيحة عند التقديم على المساعدة المقطوعة وهى كما يأتي:-

الدخول على موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ، ثم الدخول على رابط المساعدات المقطوعة .

، ثم الدخول على . تسجيل رقم السجل المدني للشخص الذي يرغب في الحصول على مقطوعة الضمان الاجتماعي .

. تسجيل الرقم المرئي الذي يظهر على الشاشة.

الضغط على الأيقونة الخاصة بالدخول.

شروط مقطوعة الضمان الاجتماعي

هناك عدة شروط قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والضمان الاجتماعي السعودي بتحديدها للحصول على المساعدة السعودية المقطوعة وهى كما يلي:-

أن يكون الشخص المتقدم سعودي الجنسية ومقيم داخل المملكة بصفة دائمة. لا يقل السن عند التقديم على المساعدات المقطوعة عن ٣٥ عاماً. لا يزيد دخل الشخص العازب المتقدم للحصول على الإعانة عن ٣٠٠٠ ريال سعودي. تمنح حسب أسبقية التقديم عليها، حيث يتم وضع المتقدمين على لوائح الانتظار لحين الصرف. لا يزيد الدخل الشهري للمتزوج عن 8670 ريال سعودي. تمنح مرة كل عام لأصحاب معاش الضمان الاجتماعي، بشرط عدم وجود دخل شهري أخر. تصرف مرة كل عامين لأصحاب معاش الضمان الاجتماعي إذا كان لديهم دخل شهري أخر ثابت.

الفئات التي تستحق المساعدة السعودية المقطوعة

هناك بعض الفئات التي تستحق صرف المساعدات المقطوعة وهم كالتالي:-