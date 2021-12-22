نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر من الآخر يا بلاش.. شاهد أجدد عروض نهاية العام من العثيم في السعودية 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة نشرت شركة AlOthaim Markets في المملكة العربية السعودية تفاصيل عروض العثيم الجديدة في السعودية الخاصة بالأسبوع السابع بمناسبة مرور 65 عامًا على إنشاء هذه السلسلة التجارية، إذ من المقرر أن يبدأ العمل بهذه العروض بدءًا من صباح يوم الأربعاء 22 ديسمبر الجاري، وتنتهي يوم الثلاثاء المقبل الموافق 28 ديسمبر 2021م، وهي من العروض التي ينتظرها الملايين في المملكة، لشراء المستلزمات الخاصة بالمطبخ وجميع أفراد الأسرة من طعام وشراب وأدواب منزلية وغيرها من المنتجات بأسعار مخفضة.

عروض العثيم الجديدة في السعودية 1443

وننشر عروض العثيم الجديدة في السعودية 1443هـ، خدمة للمواطنين والمقيمين الراغبين في الاستفادة من التخفيضات على السلع والمنتجات المختلفة، وذلك على النحو التالي:

كرتونة دجاج دو مجمد بسعر 112.95 ريال سعودي، بدلا من 154.95 ريال سعودي، بتخفيض 27%.

علبة حليب المراعي بودرة، بسعر 49.95 ريال سعودي، بدلا من 73.95 ريال، بتخفيض 34%.

كيس أرز أبو كاس مزه بسمتي 10 كجم، بسعر 56.95 ريال سعودي، بدلا من 83.95 ريال سعودي، بتخفيض 32%.

ربطة زيت نور دوار الشمس، بسعر 29.95 ريال سعودي، بدلا من 48.95 ريال سعودي، بتخفيض 39%.

كيس صابون تايد مركز أصلي 7 كجم، بسعر 46.95 ريال سعودي، بدلا من 97.95 ريال سعودي بتخفيض 52%.

كيفية تفعيل بطاقة اكتساب العثيم

ومن الممكن تفعيل بطاقة اكتساب العثيم، ليستفيد منها العميل بالخصومات والعروض التي يقدمها الشركاء عبر منظومة متكاملة من الخدمات التفاعلية، وذلك عن طريق:

الاتصال بمركز التواصل خدمة العملاء على 920000702، من أي مكان في المملكة.

أو التفعيل عن طريق الموقع الالكتروني لاكتساب.

كما يمكن التفعيل عن طريق تطبيق اكتساب للأجهزة الذكية المتوفر بمتجر أبل أستور والأندرويد.

العثيم تفتتح أحدث فروعها في الدمام وخميس البحر

ودشّنت شركة العثيم أحدث فروعها في الدمام وخميس البحر لمكانتيهما المتميزتين في السوق المحلي بالمملكة، وحتى تصل إلى أكبر عدد ممكن من العملاء، وفي الوقت نفسه، لتوفير فرص عمل جديدة للشباب السعودي وفق رؤية 2030م التي دشنها خادم الحرمين الشريفين وولي العهد.

ويقع فرع الدمام في المنطقة الجنوبية بمساحة تصل إلى 1797 مترًا مربعًا، فيما يقع الفرع الثاني بالمنطقة الشرقية على طريق الدمام الرياض السريع بحي الفرسان بمساحة بلغت 2138 مترًا مربعًا، وهو مجهز بأحدث التقنيات والمعدات وبأطقم عمل متخصصة، لتقديم أفضل الخدمات للعملاء.

الاستعلام عن صدور نتائج الصف الثالث المتوسط الدور الثالث رسميا بالرقم الامتحاني بالعراق