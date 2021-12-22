“جدارة” رابط نتائج قبول وظائف ديوان المظالم 1443 / أعرف أسماء المقبولين الرجال والنساء للوظائف

أعلن ديوان المظالم عن طريق الإدارة العامة للموارد البشرية، تفعيل رابط الاستعلام عن نتائج قبول وظائف ديوان المظالم 1443، وأعلنت أسماء المقبولين والمقبولات على الوظائف، ودعتهم للحضور لمراجعة البيانات واستكمال الإجراءات، وحددت فترة معينة لمراجعة البيانات وقالت أن الأسماء يمكن الإطلاع عليها من خلال رابط جدارة، اليوم يأتي هذا الإعلان في ظل سعي ديوان المظالم بضم الكفاءات المتميزة من الشباب والنساء السعودي المتميز، الباحث عن فرصة عمل متميزة، وفيما يلي رابط وطريقة الاستعلام الإلكتروني، واشتراطات الحضور للمراجعة واستكمال الإجراءات.

نتائج قبول وظائف ديوان المظالم

كان ديوان المظالم قد أعلن في وقت سابق وتحديداً يوم الخميس 2021/08/26 ميلادي، الموافق 1443/01/18 هجري، عن حاجته إلي شغل 70 وظيفة، على المراتب من الرابعة حتى السابعة، للعمل في مدينة الرياض، وجدة والدمام، ووضعت بعض الاشتراطات لشغل الوظائف من أهمها الحصول على المؤهلات المطلوبة للوظيفة، وأن السن لا يقل عن 18 عام ويتمتع بحسن السير والسلوك، فيما يلي طريقة الاستعلام والمستندات المطلوبة للمراجعة.

طريقة الاستعلام عن نتائج القبول للوظائف

الدخول على رابط جدارة bog.gov.sa. تسجيل البيانات الشخصية المطلوبة للاستعلام. الضغط على زر عرض النتائج لتظهر أسماء المقبولين.

المستندات المطلوبة للمطابقة والمراجعة

أصل الهوية الوطنية مع عدد 4 صور منها. أصل شهادة المؤهل الدراسي مع عدد 4 صور منها. في حالة أن الشهادة العلمية من الخارج يجب معادلتها من قبل وزارة التعليم السعودية. عدد 2 صورة شمسية حديثة مقاس 4*3 ذات خلفية بيضاء.

موعد المقابلات الشخصية للوظائف

حدد ديوان المظالم مكان وموعد المقابلات لإستكمال الإجراءات وقال أن المقابلات ستكون بمقر الديوان الرئيس في العاصمة الرياض، “طريق الملك خالد بوابة رقم 1” في الفترة من يوم الأحد القادم 22 من شهر جماد أول 1443 ويستمر حتى يوم الخميس الموافق 26 من نفس الشهر.

شروط الحضور لإستكمال الإجراءات