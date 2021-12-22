نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط حجز تذاكر كرنفال السيارات السعودي يناير 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة ننشر رابط حجز تذاكر كرنفال السيارات السعودي وهو من أهم أنواع الكرنفالات التي سوف يتم إقامتها بالمملكة في العام الجديد، وينتظره جميع عشاق السيارات، حيث يشترك به الكثير من شركات السيارات الشهيرة، مع مشاركة كل عشاق السيارات سواء من داخل المملكة العربية السعودي، أو الدول العربية، أو مختلف دول العالم الأخرى، ونوفر لكم عبر السطور التالية مختلف أنواع التفاصيل حول الكرنفال وموعده وكيفية الحصول على التذاكر الخاصة به.

رابط حجز تذاكر كرنفال السيارات السعودي

تم الإعلان من خلال الهيئة العامة للمؤتمرات والمعارض في السعودية، عن إمكانية حجز التذاكر الخاصة بحضور المعرض، وهو ما يتم من خلال الموقع الرسمي للمعرض حيث يتم الدخول إلى الموقع، وكتابة كل البيانات المطلوبة للحصول على التذكرة.

خطوات شراء التذكرة لحضور كرنفال السيارات السعودي 2022

يمكنك شراء التذكرة من خلال اتباع الخطوات السهلة التالية:

قم بالدخول إلى موقع المهرجان.

من الصفحة الرئيسية اضغط على اشتر تذكرتك.

اكتب جميع البيانات المطلوبة وتأكد من صحتها.

قم بتسديد رسوم التذكرة.

تأكيد شراء التذكرة.

فعاليات كرنفال السيارات أوتوفيل الرياض

يحتوي كرنفال السيارات السعودي على العديد من الفعاليات الهامة والمتميزة، وتتمثل هذه الفعاليات في التالي:

ملتقى السيارات الكلاسيكية من الأنواع النادرة.

تجربة قيادة سيارات المشاركين.

معارض السيارات في الكرنفال الدولي.

بطولة سباق المحاكاة التي تتم في الكرنفال.

عدد من الدورات التدريبية الخاصة بسيارات الدفع الرباعي.

منطقة مخصصة للأطفال.

جناح خاص بخدمات ما بعد البيع.

حفلة موسيقية.

مدرسة لتعلم الدريفت.

موعد كرنفال السيارات السعودي الدولي

تم الإعلان عبر الهيئة العامة للمؤتمرات والمعارض، عن الموعد الخاص بإقامة كرنفال السيارات السعودي الدولي، ومن المقرر أن يبدأ في تاريخ 8 يناير 2022، ويستمر الكرنفال حتى تاريخ 14 يناير 2022، ويتم إقامته في ميدان ديراب في الرياض عاصمة السعودية، ويُعدّ أول معرض دولي يتم إقامته في المملكة العربية السعودية، لعشاق السيارات من جميع دول العالم، ومن المقرر أن يشهد الكرنفال مشاركة فعالة من أهم العلامات التجارية المحلية والعالمية، وسوف يوفر المعرض لجميع الزوار إمكانية التفاعل مع كل عروض السيارات، مع إمكانية اشتراك الزوار في حلبات السباق المشوقة التي يتم إقامتها خلال الفعاليات.