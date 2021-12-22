نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منصة إدارة التعاقد مع الحجاج لتنظيم الخدمات ورفع مستوى كفاءات العاملين في المقال التالي
تعكف وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية حاليا على إصدار مجموعة من القرارات التي تخص تنظيم أعمال الحج، حيث أنها أصدرت لائحة جديدة لتنظيم كل ما يخص نشاط خدمة الحجاج والتي تكون في الداخل ويكون ذلك من حيث شروط منح بعض التراخيص وإجراءاتها وواجبات وتنص على جميع المسؤوليات وحقوق المرخص لهم.
الخدمات المقدمة من المنصة
يكون ذلك يضمن كفاءة مجموعة من الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن وتطويرها والارتقاء بها، كما أنه يتم العمل على تنمية كل ما يخص هذا النشاط باعتباره نشاطاً اقتصادياً كبيراً وهاماً، والذي يتفق مع جميع أهداف التنمية الاقتصادية في المملكة العربية السعودية، كما أن الوزارة سوف تقوم بإنشاء المنصة الموحدة التي تخص كل حاج والمعتمر، حيث أنها سوف تكون معنية بإدارة جميع العمليات والتي تكون ذات الصلة بأعمال مرحلة الحج والعمرة ويتم ذلك في إطار الاختصاصات المناطة بالوزارة، كما أعدت الوزارة مسودة اللائحة وذلك من أجل الحصول على بعض من آراء المهتمين والمتخصصين من قبل إقرارها بصيغتها النهائية.
ما هي أهداف اللائحة
- العمل على تنظيم وهيكلة بعض الخدمات المقدمة للحجاج، والعمل على إمكانية تطويرها بما يمكن ضيوف الرحمن من القيام بأداء الفريضة بكل يسر وسعادة وسهولة.
- كما أنه يتم العمل على رفع مستوى كفاءات جميع العاملين في مجال خدمة جميع حجاج الداخل ومتابعة كل ما يخص أداء مقدمي الخدمة بشكل مستمر لتقديم أفضل الخدمات.
- كما يتم العمل على تعزيز مبدأ المنافسة وذلك في حالة تقديم الخدمة وفقًا للآليات الحكومية المعتمدة من الوزارة.
- كما تعد الوزارة تصنيفاً نوعياً وقوياً وكمياً لمختلف الخدمات المقدمة للحجاج
- كما أنها تعمل على تحديد جميع شروط ومتطلبات وآليات تقديم هذه الخدمة وآلية القيام بتسعير الخدمة.
المحظورات
- لا يجب التعاقد مع الراغبين في أداء فريضة الحج من خارج المملكة بدون الموافقة عليهم من الوزارة
- لا يمكن أن يتم استخدام التراخيص الممنوحة لهم أو الاتجار والتأجير للفئات الغير موافق عليهم من الوزارة
- وبناء عليه يتم تنفيذ عقوبات مالية لا تتجاوز 500 ألف ريال سعودي، بالإضافة إلى إيقاف ممارسة النشاط والخدمات، إلغاء الترخيص.
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