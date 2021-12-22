نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد نزول رواتب شهر ديسمبر للموظفين في السعودية شهر ربيع الثاني عداد تنازلي عن الراتب في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد نزول رواتب شهر ديسمبر للموظفين في السعودية في القطاعين الحكومي والخاص، من أهم المواعيد وأكثرها بحثاً عبر محرك البحث جوجل ومنصات التواصل الاجتماعي، ويبحث الموظفين في القطاعين الحكومي والخاص عن متى تنزل الرواتب هذا الشهر ديسمبر للموظفين في السعودية، وكم باقي على نزول الرواتب حتى يتمكنوا من شراء مستلزماتهم المعيشية الضرورية اللازمة، وتقوم وزارة المالية في المملكة العربية السعودية على إيداع المبالغ للمستحقين في حساباتهم البنكية، كما تحرص كل الحرص على إيداع المبالغ الخاصة براتب الموظفين في المواعيد المحددة دون تأخير.

ويتم الاستعلام عن راتب شهر ديسمبر للموظفين في السعودية من خلال موقع وزارة المالية، كما أن الوزارة قد تقدم عملية الصرف يوم أو تأخره يوم إذا صادف موعد الصرف عطلة رسمية، هذا بالنسبة لرواتب القطاع الحكومي أما بالنسبة لرواتب القطاع الخاص فلم يتم تحديد موعد معين، بل في الغالب يتم صرف رواتب القطاع الخاص في نهاية الشهر، وفيما يلي سوف نستعرض معكم موعد نزول رواتب شهر ديسمبر للموظفين في السعودية.

موعد نزول رواتب شهر ديسمبر للموظفين

قد حددت وزارة المالية في المملكة العربية السعودية يوم الإثنين الموافق 27\12\2021 بتاريخ 23 من شهر جمادى الأول 1443. وسوف تقوم الوزارة بإيداع المبالغ المستحقة للموظفين في القطاع الحكومي في هذا الموعد. لذلك يجب الانتظار إلى يوم الأحد القادم للحصول على راتب شهر ديسمبر الخاص بالموظفين. ولا تتأخر وزارة المالية في صرف مستحقات الموظفين لعلمها بأهمية هذه الأموال لهم.

موعد نزول الرواتب هذا الشهر القطاع الخاص

لم يتم تحديد موعد معين لصرف مستحقات ورواتب الموظفين بالقطاع الخاص. بل يرجع ذلك لكل شركة على حدة ومن الأرجح أن يتم صرف مرتبات الموظفين في آخر شهر ديسمبر. وقد يقدم يوم أو يؤخر يوم إذا صادف موعد الصرف عطلة رسمية.

راتب التأهيل الشامل هذا الشهر

من المقرر أن يتم صرف راتب التأهيل الشامل لهذا الشهر ديسمبر يوم الأحد القادم بتاريخ 22\05\1443 الموافق 26\12\2021، ولذلك يجب الانتظار إلى هذا الموعد والاستعلام عن نزول رواتب التأهيل الشامل، كما أنه يتم الاستعلام عن راتب التأهيل من خلال زيارة موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

موعد صرف رواتب المتقاعدين لهذا الشهر

يتم صرف رواتب المتقاعدين في الخامس والعشرون من كل شهر ميلادي، ما لم يصادف هذا اليوم عطلة رسمية، وعليه فسوف يتم صرف رواتب المتقاعدين لهذا الشهر ديسمبر راتب ربيع الثاني يوم الأحد الموافق 26\12\2021، بتاريخ 22 من شهر جمادى الأول 1443.