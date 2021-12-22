أطلب الأن قرض الضمان الاجتماعي بأطول فترة سداد وبشروط بسيطة

قرض الضمان الاجتماعي بأطول فترة سداد مقدم من بنك التنمية الاجتماعية وذلك بشروط بسيطة دفعت بالكثيرين للتساؤل عن القرض والتعرف على طريقة التقديم، والجدير بالذكر أيضاً أن بنك التنمية يقدم للمواطنين السعوديين العديد من أنواع القروض من ضمنها قرض الأسرة وقرض الزواج وقرض الترميم وقرض السيارة وأيضاً قرض برنامج كنف، ولذلك سوف نتطرق من خلال هذا الموضوع لتوضيح طريقة طلب قرض الضمان الاجتماعي وأيضاً الشروط الخاصة به.

أنواع قروض بنك التنمية الاجتماعية قرض الضمان الاجتماعي

قرض الزواج.

تمويل الترميم للمنازل.

قرض الأسرة.

تمويل شراء السيارات.

قرض كنف.

شروط قرض الزواج من بنك التنمية الاجتماعية

أن يكون الزواج للمرة الاولي. يشترط أن تكون الزوجة سعودية الجنسية أو تتبع لأحدى دول التعاون الخليجي. تقديم عقد نكاح مر عليه عامين على الأكثر. أحضار الهوية الوطنية. تقديم سجل الأسرة. توضيح رقم حساب الأيبان. تقديم كشف حساب لأخر ثلاثة أشهر للموظفين. أحضار نموذج مطبوع خاص بكل موظف حسب جهة العمل، ويتم استلامه من موقع بنك التنمية الاجتماعية.

شروط الحصول على تمويل قرض الأسرة من بنك التنمية الاجتماعية

أن يكون سعودي الجنسية. تقديم كشف حساب لأخر ثلاثة أشهر للموظفين. صورة من الهوية الوطنية. تصريح بياناتي ساري المفعول. رقم حساب الايبان. تعريف بالراتب موقع عليه ومختوم. صورة من سجل الاسرة.

شروط طلب قرض تمويل السيارة من بنك التنمية

تسديد الأقساط الشهرية فى موعدها.

تصل قيمة القرض الى 150 ريال سعودي.

القرض مقدم لأصحاب الجنسية السعودية.

تقديم الأوراق والمستندات المطلوبة والخاصة بشراء السيارة؟

من ضمن الشروط أن يكون رابت صاحب القرض لا يقل عن 2000 ريال سعودي.

طريقة طلب قرض الضمان الاجتماعي

سنوضح لكم الأن الخطوات التي يجب إتباعها بشكل تسلسلي لطلب قرض الضمان الاجتماعي والحصول عليه وهي: