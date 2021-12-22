نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حساب المواطن يؤكد ضرورة الإفصاح عن أنواع الدخل الإضافي في برنامج حساب المواطن في المقال التالي

عمر شويل - جدة حساب المواطن قد قام اليوم 22 من ديسمبر للعام الحالي 2021 ميلادية بالإشارة إلي ضرورة الإفصاح عن جميع أنواع الدخل الإضافي لجميع أفراد الأسرة، وقد أشار الحساب الرسمي للبرنامج سابقاً أن الخل هو المبلغ الإجمالي الذي يكتسبه المواطن ويعبر عنه بقيمة نقدية، أن أشكال الدخل كثيرة هي دخل ثابت وهو الدخل المنتظم “الراتب الوظيفي” الذي يحصل عليه المواطن بشكل شهري كالراتب سواء كان في القطاع الحكومي أوالقطاع الخاص أو القطاع العسكري، وفي تلك الحالة يحتاج المتقدم الي إدخال الراتب الإجمالي الذي يشمل جميع البيانات، والمعاش التقاعدي من القطاع الحكومي أو الخاص أو العسكري، أو دخل غير ثابت القيمة أو الدخل الذي يحصل عليه الفرد بشكل غير شهري مثل عائد الإيجارات والأعمال الحرة.

حساب المواطن والرد علي استفسار المواطنين

من خلال المقال يمكنك التعرف علي الرقم المجاني للبرنامج للرد والاستفسار على أسألتكم، قد أشار البرنامج ألي أنه تلقي سؤلاً من احد المستفيدين بالخدمة وكان السؤال كالتالي:” هل يؤثر دخل البيع إذا كان عن طريق أعمال حرة كبيع الأسر المنتجة أو البضاعة وليس لي سجل تجاري؟”..

وقد تم الرد علي استفسار المستفيد بالبرنامج كالتالي” في حال وجود دخل إضافي لا بد من الإفصاح عنه، وفي حال انطباق تلك الشروط الأهلية ومعايير الاستحقاق سوف يتم الموافقة علي الاستفادة من الدعم المقدم من البرنامج”.

حساب المواطن والمصادر المستثناة من الدخل

يمكنك معرفة طريقة تحديث بيانات حساب البرنامج، قد أشار البرنامج أنه يمكن للمستفيدين من الدعم المعرفة قيمة الاستحقاق من خلال الحاسبة التقديرية، قد أشار البرنامج من خلال الصفحة الرسمية الخاصة به علي موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” أن المصادر المالية المستثناة من الاحتساب ضمن الدخل الشهري في البرنامج هي كالتالي:

الصدقات.

المساعدات النقدية أو المساعدات العينية مت المؤسسات الحكومية أو المؤسسات الأهلية لأغراض العلاج.

المساعدات التي يتم صرفها للمستحقين في حالة حدوث كوارث لا قدر الله.

أما عن تعديلات البرنامج فا بد من جميع المستفيدين الالتزام بها مثل إضافة ما يثبت استقلالية المسكن لكل فرد بلغ الثامنة عشر اعن طريق رفع احد الإثباتات التالية ” عقد إيجار موحد – صك ملكية السكن – مشهد إثبات سكن جامعي أو من احد المعاهد ” وذلك شرطاً أساسياً لضمان استمرارية الحصول علي الدعم.