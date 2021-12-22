نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد نزول المكافأة الجامعية 1443 هذا الشهر في السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة تفاصيل موعد نزول المكافأة الجامعية حيث توفر الكثير من الجامعات السعودية عدد من المكافآت للطلاب بها، ومنها المكافآت التي يتم منحها للطلاب المستجدين، ومكافآت المتفوقين، وكذلك المكافآت الصيفية، وتعتبر هذه المكافآت بمثابة الدعم الذي يحصل عليه هؤلاء الطلاب، ويمكنهم من خلاله مواصلة الدراسة الخاصة بهم، ونعرض لكم عبر الفقرات التالية العديد من التفاصيل التي تتعلق بهذه المكافآت، وشروط الحصول عليها، وكذلك موعدها.

موعد نزول المكافأة الجامعية

يتم منح الطلاب في الجامعات الحكومية هذه المكافآت، والتي يتمكن من خلالها الطالب أن يجتهد ويلتزم في الحضور في الجامعات، ويتم وضع مبالغ المكافأة المستحقة لدى الحساب الخاص بكل طالب في الفترة من 26 إلى 28 من كل شهر ميلادي.

شروط الحصول على مكافأة الجامعة للمستجدين

يسعى الكثير من الطلاب إلى الحصول على هذه المكافأة، ولكي يتمكن الطالب من الحصول عليها لابد أن تتوافر لديه الشروط التالية:

يجب أن يكون الطالب منتظم.

أن يكون الطالب سعودي، أو من أب سعودي، أو من أم سعودية، أو يكون طالب منحة من خارج السعودية.

يجب ألا يقل معدله التراكمي عن 2 من 5.

يتم صرف المكافآت من خلال مدة البرنامج الدراسي.

مكافأة التفوق التي يحصل عليها الطلاب

يتم صرف هذه المكافأة مرة واحدة خلال كل فصل دراسي لجميع الطلاب المستحقين لها، الذين تتوفر لديهم الشروط التالية:

حصول الطالب على معدل فصلي 4.50 على الأٌقل.

ألا يقل عدد ساعات المعدل على مدار الفصل عن 12 ساعة معتمدة باستثناء الخريجات.

عدم وجود مقرر لدى الطالبة تقديره غير مكتمل.

تبلغ مكافأة التخصص 500 ريال لجميع التخصصات.

يتم إيداعها تلقائيًا في حساب المستفيد بدون طلبها.

مكافأة الفصل الصيفي

يتم منح هذه المكافأة إلى الطلاب والطالبات الذين ينتظمون في الدراسة خلال الفصل الدراسي الأخير، ولا يتم الحصول على هذه المكافأة لمن قام بتأجيل الفصل الدراسي الثاني، وكذلك لا يتم الحصول على المكافأة بالنسبة للطلاب الذين سجلوا في الفصل الصيفي ثم اعتذروا عنه.

بالنسبة للمستحقين للمكافأة يتم إيداعها في الحسابات الخاصة بهم في نهاية الفصل الصيفي، ويحصل كل طالب على بطاقة صراف على نظام مدى عند قبوله للدراسة في الجامعة.