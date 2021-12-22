نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية الحصول على قرض شخصي 30 ألف ريال للمقيمين والسعوديين في المقال التالي

عمر شويل - جدة يمكن الآن الحصول على قرض شخصي 30 ألف ريال للمقيمين والسعوديين بكل سهولة، وبدون تحويل راتب العميل إلى البنك، كما يمكن الحصول على هذا القرض بدون وجود كفيل للمقيمين، حيث يوجد بالمملكة عدد كبير من البنوك التي توفر الخدمات المميزة، والتي من أهمها خدمة تقديم القروض الشخصية، ليتمكن العملاء من سد احتياجات اسرهم، أو إقامة مشروع صغير لزيادة الدخل الشهري، ومن خلال موقعنا يمكنكم الإطلاع على تفاصيل القرض الشخصي بقيمة 30 ألف ريال لجميع المواطنين والمقيمين، حيث نذكر لكم عدد من أفضل اليوم التي تقدم تلك الخدمة المميزة التي يتم البحث عنها بشكل مستمر.

قرض شخصي 30 ألف ريال للمقيمين والسعوديين بنك الرياض

يقدم بنك الرياض السعودي أفضل تمويل شخصي بدون تحويل راتب وبدون كفيل، وهو من أسهل أنواع التمويل التي يتم الحصول عليه بشكل سريع، ويقدم البنك قرض شخصي 30 ألف ريال بشكل فوري لجميع المواطنين والمقيمين أيضا، وذلك من خلال ملئ نموذج طلب التمويل وتقديم المستندات المطلوبة كاملة، والموافقة على الشروط والأحكام التي وضعها البنك.

قرض الراجحي 30 ألف ريال

يقدم بنك الراجحي أيضا العديد من أنواع التمويل، ومن أهم أنواع القروض هو التمويل الشخصي بدون تحويل راتب لكل سعودي ومقيم بدون كفيل، الذي يصل قيمته إلى 30 ألف ريال، ولا يحتاج إلى تحويل راتب أو كفيل، ولكن يتم ذلك وفقاً لعدد من الشروط التي يجب الإطلاع عليها أولا من خلال زيارة موقع البنك الإلكتروني.

قرض بنك التنمية الاجتماعي

يتم الحصول على قرض شخصي بقيمة 30 ألف ريال من بنك التنمية الاجتماعي السعودي، حيث يقدم البنك التمويل الشخصي لجميع المواطنين بدون تحويل راتب، ولا يشترط وجود كفيل في حالة إن كان المقترض مقيم، ويتميز بأنه قرض سهل وسريع والتزام بنكي ميسر، ويتم الحصول على هذا القرض من خلال موقع البنك الرسمي والموافقة على الشروط والأحكام، وإدخال البيانات المطلوبة وإرفاق المستندات المطلوبة أيضآ، وسيتم الحصول على قيمة القرض بشكل فوري.

وفي نهاية المقال نكون قد قدمنا لزوار موقعنا ثقفني كيفية حصول المقيم والسعودي على تمويل بقيمة 30 ألف ريال سعودي من البنوك السعودية.