نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الضمان الاجتماعي المطور استعلام الأهلية والاستحقاق 1443 رابط منصة الدعم sbis hrsd في المقال التالي

عمر شويل - جدة نوفر رابط الضمان الاجتماعي المطور استعلام الأهلية والاستحقاق للأفراد المتقدمين على نظام الضمان الاجتماعي المطور 1443، حيث أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بأنه يتم إشعار المتقدمين الذين قاموا بإكمال الملف الموحد بنتيجة الأهلية والاستحقاق بعد تقديم الطلب بفترة زمنية لا تتجاوز الخمسة وعشرون يوماً، كما أوضحت شروط الضمان الاجتماعي الواجب توافرها فيمن يرغب بالتقديم للالتحاق بالبرنامج الجديد، وأعلنت عن الحد المانع للضمان الاجتماعي الذي إن تم تجاوزه فلن يتم الحصول على المعاش، وإن لم يتم تجاوزه فيحصل المتقدم على مبالغ الدعم في حال انطباق باقي شروط الاستحقاق عليه، ومن خلال المقال يمكن الحصول على رابط تسجيل ضمان اجتماعي جديد 1443 الرسمي عن طريق النت إلكترونياً.

الضمان الاجتماعي المطور استعلام الأهلية والاستحقاق

تم الإعلان عن نفاذ الضمان الاجتماعي المطور وبدء سريانه من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بشكل رسمي مستهدفاً جميع المواطنين من أصحاب الدخول الضعيفة والمتوسطة المنطبقة عليهم شروط الاستحقاق المعلنة، حيث تم إطلاقه لضمان حياة كريمة للأشخاص الأكثر حاجة للمال من أجل تغطية احتياجاتهم الأساسية لمجابهة الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد.

وذلك من قبيل إقرار المملكة بأن لكل مواطن الحق في العيش حياة كريمة والحصول على مستوى من المعيشة يكفي للمحافظة على صحته ورفاهيته له ولتابعيه بشكل كامل، وتشتمل الاحتياجات الأساسية التي من المقرر المساعدة في توفيرها على المأكل والملبس والصحة والخدمات الاجتماعية اللازمة، كما للمواطن الحق في تأمين الحالة المعيشية حال البطالة والمرض أو العجز والشيخوخة والترمل أو أي سبب أخر من الأسباب الخارجة عن الإرادة.

ويتاح الاستعلام عن حالة الطلب المقدم في الضمان الاجتماعي المطور من خلال منصة الدعم والحماية الاجتماعية الإلكترونية عن طريق النت، حيث يتم الاستفسار عن حالة الطلب من خلال تسجيل دخول موقع الضمان الاجتماعي الجديد بتعبئة الهوية وكلمة المرور، ثم النقر على أيقونة “الطلبات”، وستجد رقم الطلب وحالته، قم بالنقر على حالة الطلب، وستظهر لك حالته سواء تحت التدقيق أو غيره، ويمكن دخول منصة الضمان الاجتماعي من خلال اتباع الرابط التالي:

رابط الضمان الاجتماعي المطور استعلام الأهلية والاستحقاق والتسجيل في البرنامج الجديد (sbis.hrsd.gov.sa).

نظام الضمان الاجتماعي الجديد

يتم تقييم حالة المتقدم بناءً على عدد من العوامل المؤثرة على المعاش، حيث تم بناء الضمان الاجتماعي المطور على عدد أفراد الأسرة الذين يسكنون في منزل واحد، وقيمة الدخل الشهري للعال والتابعين له، والثروات المملوكة والنفقات، ويتم احتساب نصف الراتب فقط مُضافاً إليه الدخل غير المكتسب من الإعانات الحكومية.