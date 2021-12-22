التسجيل بخدمة التبرع اليومي بمنصة إحسان الخيرية ehsan

خدمة التبرع اليومي بمنصة إحسان، أعلنت المنصة الوطنية التي تخص العمل الخيري بمنصة إحسان، علي توفير خدمة جديدة من بين خدماتها الأخري التي تتم إلكترونياً لجميع المواطنين بالمملكة العربية السعودية، فقد تم توفير خدمة من أجل العمل علي التبرع اليومي لجميع المستخدمين للمنصة وذلك من ضمن برنامج التبرع المستمر لخدمات منصة إحسان، فمن خلال هذه الخدمة يُتاح أن يتم العمل علي استقطاع مبلغ من المال يكون محدد يتم خصمه تلقائيًا من البطاقة البنكية التي تخص كل متبرع علي حده، حتي يصل هذا التبرع الي جميع الفئات من المواطنين الأكثر احتياجًا داخل جميع مدن المملكة العربية السعودية، وسوف نوضح من خلال موقعنا كيفية التسجيل في خدمة التبرع اليومي بمنصة إحسان.

خدمة التبرع اليومي بمنصة إحسان

يعتبر برنامج التبرع الدوري واليومي هو أحد أهم الإسهامات الهامة التي توفرها منصة إحسان من أجل رغبة المنصة في تحسين وتطوير استخدام المتبرع للمنصة، حيث يتوفر التبرع بشكل تلقائي خلال فترة زمنية محددة يقوم المستخدم باختيارها سواء كانت هذه الفترة شهرية أو يومية، علي أن يتم العمل علي إرسالها وتوجيهها الي عدد مميز من المشاركات الخيرية مثل مجال رعاية الأيتام، وخدمات الرعاية الصحية، ومساعدة المعسرين مالياً، وبرنامج مساعدات سُقيا الماء وغيرها من البرامج الخيرية الهامة التي تحرص المنصة علي توفيرها ومتابعتها بصفة مستمرة.

التسجيل بخدمة التبرع اليومي بمنصة إحسان

يمكن أن يتم التسجيل في الخدمة الجديدة للتبرع الدوري التي وفرتها المنصة بشكل إلكتروني سريع، علي أن يتم ذلك بالخطوات التالية:

الدخول علي منصة إحسان الإلكترونية.

يجب أن يتم اختيار التبرع الدوري من خلال قائمة برامج التبرعات التي توفرها المنصة.

ثم الضغط على تبويب “التبرع اليومي”.

يتوجب أن يتم تحديد قيمة المبلغ النقدي الذي سيتم التبرع به والمجال الذي يرغب صاحبه بالتبرع به.

ثم إدخال أرقام بطاقة البنك والضغط علي إنشاء الأمر الخاص بالتبرع.

وتم العمل علي توفير هذه الخدمة من خلال إشراف خاص من جانب الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي منصة سدايا، التي تحرص دائماً علي تطوير الجودة الخاصة باستخدام منصة إحسان رقمياً.