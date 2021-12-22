شروط التسجيل في برنامج ريف للدعم وحالات الإيقاف

شروط التسجيل في برنامج ريف للدعم ينبغي تطابقها على جميع المواطنين المتقدمين بطلب الحصول على الدعم الزراعي في المملكة العربية السعودية، وقد اشتهرت منصة ريف بتقديم الكثير من الخدمات للمزارعين والقطاع الزراعي ككل، فيمكن استعلام عن دعم برنامج ريف عبر استخدام الهوية الوطنية، وقد أتاحت الحكومة طريقة التحقق من أهلية الدعم الريفي للاختبار قبل التسجيل في برنامج ريف الإلكتروني لدعم المزارعين وسوف نتعرف على شروط ريف لدعم الأسر المنتجة.

شروط التسجيل في برنامج ريف للدعم

أعلنت وزارة الزراعة عن وضع عدد من الشروط التي يجب أن يلزم توافرها في الراغب في التسجيل عبر برنامج ريف لدعم الأسر المنتجة، وتضم هذه الشروط:

أن يكون المتقدم إحدى المواطنين، أو من الحاملين لبطاقة التنقل.

تقديم ما يفيد مزاولة إحدى المهن الزراعية.

التأكد من الالتزام التام بالشروط الفنية والصحية المقررة من البرنامج.

عدم العمل بأي من الوظائف المختلفة بالمملكة الحكومية منها أو الخاصة.

تجاوز سن المتقدم 21 عامًا.

العمل بإحدى الأعمال الزراعية المعتمدة بالبرنامج.

الإقامة داخل النطاق المشمول بالبرنامج.

الأحد الأقصى للاستفادة من البرامج المقدمة للدعم يكون ثلاثة برامج فقط، على ألا تزيد قيمة الدعم لجميع البرامج عن مبلغ 54 ألف ريال.

عدم تجاوز الدخل الشهري 6000 ريال.

تقديم الطلب الخاص بالحصول على الدعم عبر المنصة الخاصة بالبرنامج.

تختلف المدة الخاصة للحصول على الدعم خلالها باختلاف القطاع.

الالتزام بالقواعد الموضوعة من قبل البرنامج والخاصة بعدد الشتلات الخاصة بالبن، والخلايا الخاصة بإنتاج العسل.

أن تقوم المزرعة بإنتاج أنواع الورد المناسبة والتي من شأنها إنتاج زيت الورد.

عدم تجاوز عدد الأشجار أو المساحة الزراعية المساحات والأعداد المقررة من البرنامج.

ضرورة الالتزام بعدم إنتاج المنتجات المحظورة قانونيًا.

حالات إيقاف دعم ريف

قامت الوزارة بوضع عدد من الحالات التي من شأنها إيقاف الدعم عن المستفيد وتتمثل تلك الحالات في النقاط التالية: