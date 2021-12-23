الاستعلام عن الأهلية hrsd.gov.sa ورابط تقديم الطلب بعد أن انتهى المواطن من التقديم والتسجيل في رابط الضمان الاجتماعي المطور، والذي بدأت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بفتح باب التسجيل فيه في 20 نوفمبر 2021 على sbis.hrsd.gov.sa، وقد قامت الوزارة بالاستمرار في العمل على الرابط القديم حتى 23 مايو 2022 على أن يستمر تفعيل روابط الاستعلام عن الطلب القديمة حتى ذلك الموعد، ويبحث جميع المسجلين بالرابط الجديد عن موعد نتائج الأهلية للتعرف على موعد صرف راتب الضمان الجديد أو تقديم التظلمات.

الاستعلام عن الأهلية hrsd.gov.sa تظلمات الضمان (الخطوات – الموعد) sbis.hrsd.gov.sa

تستمر وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في استقبال تسجيلات المواطنين الجديدة على رابطها المور الجديد، بينما استقبلت تحديث بيانات المسجلين في الوزارة من قبل ابتداء من 20 نوفمبر الماضي، وتم استحقاق من قاموا بتحديث بياناتهم بعد أن تأكدوا من نزول أسمائهم في رواتب شهر ديسمبر 2021، بينما يستمر المسجلين الجدد في انتظار نتائج الأهلية والاستحقاق والتي أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن الإعلان عنها في خلال شهر ديسمبر 2021، وقبل بداية تسلم رواتب يناير 2022.

موعد إعلان نتائج قبول الأهلية 2021

قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بفتح باب التسجيل الجديد بالرابط المطور في 20 نوفمبر، وقامت في هذا الوقت بتحديد العديد من الأشياء:

موعد العمل على الرابط القديم يستمر حتى 23 مايو 2022 ثم يتوقف في هذا الوقت.

يتم تحديث بيانات المسجلين لدى الوزارة على الرابط الجديد للتأكد من استمرار شروط الاستحقاق.

يقوم محدثي البيانات باستلام رواتبهم في ديسمبر 2021 ولا يقوم المتخلفين عن التحديث بالحصول على الراتب إلا بعد التحديث.

يتم التعامل مع التسجيلات الجديدة بشكل منفصل عن محدثي البيانات حيث يتم دراسة الأهلية الخاصة بهم والرد على الاستحقاق في ديسمبر 2021.

يبدأ مستفيدي الضمان الجدد والمقبولين في ديسمبر 2021 باستلام الراتب الأول لهم في يناير 2022.

تقوم الوزارة بفتح باب تقديم التظلمات ويتم دراسته بشكل جيد على أن تقوم لجان مختصة بدراسة الطلبات والرد عليها خلال 60 يوم عمل.

هل ظهرت نتائج الأهلية 2021

يترقب مسجلي الضمان الاجتماعي المطور الإعلان عبر رابط وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على تويتر وصفحات الاخبار الرسمية عن نزول نتائج الأهلية، والتي تظهر في ديسمبر 2021، ويتم إتاحة رابط متابعة الطلبات للاستعلام عن الطلبات “برقم الطلب”.

خطوات وكيفية الاستعلام عن الطلب