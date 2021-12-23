نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر برنامج قسط لعملاء بنك الرياض في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعتبر بنك الرياض من أقوي وأعرق المؤسسات المالية بالمملكة العربية السعودية ، وأحد اقوي أضلع الاقتصاد المالي بالمملكة ، لما يتميز به البنك من عروض ائتمان قوية وسمعة طيبة لدي شريحة كبيرة من المواطنين والمقيمين أيضاً ، ومن ضمن العروض القوية التي يقدمها بنك الرياض لعملاؤه برنامج جديد بخصوص التحصل علي منتجات بقيمة كبيرة في صورة دفعات ، وهو برنامج قسط لعملاء بنك الرياض ، ولمن يتساءل ما هو برنامج قسّط ؟ : فالإجابة هو عبارة عن خطة للسداد بميزة المرونة في الدفع للعمليات الشرائية ذات القيمة المالية المرتفعة ، ويتم ذلك في صورة أقساط شهرية متساوية ، بإستخدام بطاقات ائتمان بنك الرياض ،مما يوفر للعميل راحة البال والتمتع بتجربة تسوق غير محدودة تلبي كافة احتياجاته من خلال نظام سداد شهري بهامش ربح أقل من أي بنك آخر ، وتطبق الخطة علي المشتريات المحلية والدولية ، ومن خلال مقالنا اليوم نتعرف علي أهم مزايا برنامج #قسط #براحتك ، وطريقة السداد من خلال قسط ، وكيفية احتساب خطط البرنامج قسط ، كما يمكنكم التعرف علي أهم مزايا التمويل التأجيري من بنك الرياض حتي 500 ألف ريال عبر موقعنا ثقفني.

أهم مزايا برنامج قسط لعملاء بنك الرياض

يقدم بنك الرياض لعملاؤه برنامج جديد لتقسيط قيمة المشتريات بمجموعة كبيرة من المميزات لعملاؤه من خلال برنامج قسط كالآتي :

الدفع بطريقة الأقساط الشهرية الثابتة.

مجموعة متنوعة من خطط السداد.

برنامج قسط متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

رفع عبئ التفكير في المديونية وإتاحة فرصة التمتع بالتسوق دون حدود.

متاح للبطاقات الائتمانية الأساسية والتابعة أيضاً.

إمكانية الاستفادة بالتسوق علي العمليات المحلية والعالمية.

فترات سداد متنوعة من 3 إلي 24 شهر.

قيمة رسوم قليلة بـ 50 ريال لكل عملية.

عدد غير محدود لخطط السداد في نطاق الحد الائتماني للبطاقة.

الاستثناء من برنامج قسط السحب النقدي.

ويستطيع عملاء البنك كذلك الاستفادة من برنامج التمويل التأجيري للسيارات من بنك الرياض بدون أقساط يصل إلي 500 ألف ريال ،

طريقة عملية سداد في برنامج قسّط

يستطيع العملاء سداد أقساطهم بقسط واحد لدى بنك الرياض ، كذلك يمكن للعميل السداد علي أقساط متساوية لقيمة مشترياته عبر

#براحتك

تقدر تقسّط مشترياتك 🛍

حتى 24 شهر مع برنامج #قسط

بدون هامش ربح وخطط سداد مرنة 🗓 — بنك الرياض (@RiyadBank) December 22, 2021

لنفرض أن قيمة المشتريات ألف ريال أو أكثر ، عندها يمكن للعميل تحويل عملية الدفع إلي برنامج قسط ، ويقوم بالسداد من خلاله.

المثال التالي يوضح طريقة احتساب الخطة في برنامج قسط ، وعلي سبيل المثال قيمة المشتريات 6 آلاف ريال فتكون الخطط المتاحة كالآتي :

خطط السداد الزمنية نسبة هامش الربح (شهري) القسط الشهري 3 أشهر %0.50 2,020.03 6 أشهر %0.75 1,026.41 12 شهراً %1.00 533.09 18 شهراً %1.75 391.46 24 شهراً %2.00 317.22

طريقة الاستفادة من برنامج قسط لعملاء بنك الرياض

بالطريقة التالية :

للاستفادة من برنامج قسط لسداد المشتريات علي دفعات عليكم باتباع الخطوات الثلاث التالية :

أولاً :عليكم باستخدام بطاقة بنك الرياض الائتمانية لإجراء عملية شراء بمبلغ لا يقل عن ألف ريال سعودي. ثانياً: يقوم العميل بالاتصال على خدمة عملاء بنك الرياض من خلال الرقم : (+966) 920002470 ، ثم يقوم بطلب تحويل المعاملة الخاصة لبرنامج “قسّط” مع اختيار إحدى خطط السداد الزمنية التي تناسبه كما في الجدول الموضع بعاليه. ثالثاً : يقوم العميل بسداد الأقساط الشهرية وفق الخطة الزمنية التي اختارها مع خدمة العملاء.

وتظهر قيمة التقسيط الشهري الشخصي بدون كفيل في كشف الحساب الشهري لحساب العميل.

مميزات فتح حساب في بنك الرياض

يقدم بنك الرياض مميزات لعملاؤه في الحول علي القرض أو علي البطاقات كالآتي :