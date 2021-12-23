نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “تحديث” رابط نتائج قبول وظائف النيابة العامة 1443 للجنسين | هنا أسماء المقبولين والمقبولات وشروط الحضور في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتائج قبول وظائف النيابة العامة 1443 من أهم موضوعات البحث الآن، من قبل الرجال والنساء الذين قد تقدموا على الوظائف التي كانت النيابة العامة قد أعلنت عنها في الفترة الماضية، واليوم رشحت النيابة العامة 407 من المتقدمين من الجنسين لإجراء مقابلة شخصية معهم، حتى يتم تصفيتهم للعدد المطلوب وهو 284 موظف، وقالت النياب العامة أن المقابلات مع المترشحين سوف تتم بمقر النيابة في مدينة الرياض، وقالت أن أسماء المقبولين يمكن الإطلاع عليها الآن عن طريق الدخول على رابط النيابة العامة، برقم الطلب ورقم الهوية الوطنية، وفيما يلي ربط الاستعلام وأهم أشتراطات الحضور عند المقابلة الشخصية.

رابط نتائج قبول وظائف النيابة العامة 1443

الدخول على الموقع الإلكتروني للنيابة العامة PP.GOV.SA

الضغط على أيقونة خدمات الاستعلام عن النتائج.

أنر على أيقونة الاستعلام عن نتائج النيابة العامة 1443.

سجل البيانات الشخصية المطلوبة بصورة دقيقة وصحيحة على الموقع.

أضغط على أيقونة عرض النتائج ليتم عرض أسماء المقبولين من الجنسين رجال ونساء.

ما هو عدد المقبولين والمقبولات من الرجال والنساء

عدد المقبولين من الرجال 270 مترشح.

عدد المقبولات من النساء يبلغ 135 مترشحة.

شروط حضور المقابلات الشخصية مع المقبولين

الالتزام التام بالمواعيد المحددة لكل مترشح ومن يتخلف عن الموعد يعتبر متنازل عن حقه في الوظيفة. أحضار المستندات الثبوتية المطلوبة عند المقابلة أصل الهوية الوطنية وأصل شهادة المؤهل العلمي. تحميل تطبيق توكلنا لعرض الحالة الصحية للمقبولين حتى يسمح لهم بالدخول. أرتداء الكمامات الطبية والحرص على أتباع تعليمات الوقاية من الإصابة من الفيروس.

تعرف على سلم رواتب النيابة العامة السعودية

تبدأ رواتب النيابة العامة للدرجة الأولى بالمرتبة الأولى 3000 ريال حتى 4980 ريال للدرجات الخامسة عشر.

رواتب المرتبة الثانية تبدأ من 3430 ريال إلي 5740 ريال، للدرجة الخامسة عشر.

راتب موظف النيابة العامة السعودية من المرتبة الثالثة يبدأ من 3945 ريال حتى 6605 ريال للمرتبة أل 15.

بينما رواتب المرتبة الرابعة في النيابة يبدأ من 4530 ريال حتى 7750 ريال للدرجة الخامسة عشر.

نتائج قبول وظائف النيابة العامة للجنسين

طالبت النيابة العامة المترشحين بصورة مبدئية إلي استكمال إجراءات القبول النهائي، ودعت المقبولين إلي الذهاب إلي أقرب فرع للنيابة العامة، من أجل أستكمال الإجراءات الخاصة بالتعيين والفحص الطبي، حتى يتم أستكمال الإجراءات.

النيابة العامة السعودية

النيابة العامة السعودية هي جهاز قضائي مستقل، يختص بالتحقيق في الجرائم التي تقع داخل الأراضي السعودية، يتمتع أعضائه بالحصانة القضائية ويسمون أعضاء النيابة العامة، يقع المقر الرئيسي لها في العاصمة الرياض، تأسست عام 1409 هجري في عهد المغفور له جلالة الملك فهد بن عبد العزيز.

تحديث : لا يزال المتقدمين على وظائف النيابة العامة يبحثون عن أسماء المقبولين مبدئياً، وعن تفاصيل المقابلات التي ستجرى معهم، ويجتهدون الآن في تجهيز المستندات المطلوبة للمطابقة والمراجعة، ومعرفة أهم الشروط والضوابط عند المقابلات، حتى يكونوا على أستعداد للمقابلة التي سوف تحسم النتائج النهاية وقبولهم بصفة نهائية مع التمنيات للجميع بالتوفيق في القبول.