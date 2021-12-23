نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد التسجيل في برنامج حساب المواطن 1443 وتحديث البيانات في المقال التالي

عمر شويل - جدة يستفيد الملايين من الاشخاص من هم ذوي الدخل المنخفض من برنامج حساب المواطن في المملكة العربية السعودية، حيث يقوم بتقديم مساعدة شهرية في صورة دعم مادي لجميع المشاركين في البرنامج الذين يستوفون شروط الأهلية والقبول والتي قد وضعتها وزارة الموارد حي يتم تحديد مبلغ رسوم حساب مواطن الذي سيم منحه وذلك يتم من خلال عدد أفراد الأسرة إجمالي دخلهم الشهري.

موعد إعادة التسجيل في حساب برنامج المواطن.

يواصل العديد من المواطنين السعوديين طلب موعد إعادة فتح التسجيل بالبرنامج والبحث عنه، وقاموا بارسال العديد من الاستفسارات، لكن مدير البرنامج قد كتب لهم عبر تغريدة تم نشرها عبر حساب خدمة حساب مواطن الذي يتواجد على تويتر، أنه لا يوجد تاريخ محدد لإعادة فتح التسجيل، مع العلم أن تتم مراجعة الضوابط على أساس منتظم، وأن جاري عمل التحديثات اللازمة لبرنامج حساب مواطن وقريبا سيتم فتح باب التسجيل من جديد.

طريقة تحديث حساب مواطن 1443

هناك ملايين العائلات في المملكة التي سجلت للحصول على حساب مواطن، ويجب على هذه العائلات الاستمرار في تحديث بياناتها في أى وقت يريدون من أجل الاستمرار في تلقي المساعدة دون انقطاع.

قم في بداية الأمر بزيارة الموقع الرسمي لحساب المواطن. عندما تظهر الصفحة الرئيسية ، انقر فوق اتصال. أدخل بعد ذلك المعلومات المطلوبة بناءً على اسم الطالب وكلمة المرور التي تخصه لاحظ رمز التحقق الذي يظهر أمامك. بعد ذلك هذه الخطوة قم بالنقر فوق إرسال. ثم انقر فوق خانة تعديل الطلب. تأكد لنفسك من صحة معلوماتك الشخصية، وأنه يبعد ذلك قم بتحديث تلك البيانات إذا تغير اى شىء مثل عنوانك او رقم هاتفك أو إذا تغير دخلك الشهري. انقر فوق التحقق من البيانات للتأكيد. ثم انقر فوق “قبول” وذلك حتي يتم تحديث المعلومات وحفظ التغييرات.

موعد صرف مساعدة المواطن.

يتم صرف الدعم من برنامج حساب المواطن في موعد ثابت من كل شهر وذلك في يوم العاشر من كل شهر ميلادي ، مع التنبيه بأنه قد يتم تقديمها قبل يوم أو يومين إذا تزامن ذلك مع يوم عطلة وفي هذه الحالة يتم صرفه في يوم التاسع من الشهر.