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عمر شويل - جدة رقم الضمان الاجتماعي الموحد 1443 وطريقة التقديم على المساعدات المقطوعة؛ يبحث الكثير من المواطنين في المملكة السعودية عن رقم الضمان الاجتماعي وذلك حتى يتمكنوا من التواصل مع خدمة العملاء والاستفسار عن أسئلتهم وحل مشاكلهم وكذلك معرفة كل جديد عن دعم الضمان الاجتماعي، ومن خلال التالي نوضح لكم رقم الضمان الاجتماعي وشروطه وطريقة التسجيل.

رقم الضمان الاجتماعي الموحد 1443

قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتوفير رقم للضمان الاجتماعي الموحد 19911 حتى يتمكن المواطنين في المملكة من التواصل مع خدمة العملاء كما أنها قامت بتوفير العديد من الطرق الأخرى مثل التواصل من خلال البوابة الإلكترونية الخاصة بالوزارة أو من الموقع الرسمي لحساب المواطن عبر توبتر أو من الممكن أيضاً التواصل عن طريق خدمة صوتك مسموع أو من خلال صندوق البريد 12484.

طريقة التقديم على المساعدات المقطوعة 1443

يمكن التسجيل على المساعدات المقطوعة من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة الموارد البشرية وذلك عن طريق اتباع الخطوات التالية :

التسجيل في موقع وزارة الموارد البشرية. ثم نقوم الولوج إلى الخدمات الإلكترونية. النقر على معاش الضمان الاجتماعي ثم الضغط على التقديم على المعاش. تحديد مكتب الضمان حسب المنطقة التي تقيم فيها. تدوين أسماء أفراد الأسرة وكذلك رقم الهوية الوطنية. استكمال بيانات أفراد الأسرة مثل تاريخ ميلادهم والمؤهل الدراسي لهم وغيرها. النقر على التالي ثم تدوين رقم الحساب البنكي الخاص بك. تدوين رقم الآيبان الشخصي ثم إرفاق جميع المستندات المطلوبة. هكذا يتم التسجيل في المساعدات المطلوبة سوف يتم مراجعة وإرسال رسالة نصية لك في حالة القبول.

ما هي شروط الحصول على المساعدات المقطوعة 1443

يوجد مجموعة من الشروط لابد من الانتباه إليها حتى تتمكن من الحصول على المساعدات المقطوعة وهي:

يجب أن يكون المتقدم حامل للجنسية السعودية.

كما يجب ألا يقل عمر المتقدم عن 35 عام.

وألا يزيد راتبه عن 3000 ريال سعودي.

أن يكون المتقدم مقيم بالمملكة وألا تزيد مدة إقامة خارجها عن ثلاثة أشهر.

يشترط ألا يكون المتقدم لدية أي سجل تجاري.

وإلى هنا نكون قدمنا لكم رقم الضمان الاجتماعي الموحد 1443 وطريقة التقديم على المساعدات المقطوعة، كما وضحنا لكم شروط الحصول على المساعدات المقطوعة 1443.