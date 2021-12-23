نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعليق الدراسة الحضورية في المملكة العربية السعودية ببعض المدارس بعد اصابة معلمين وطلاب بكورونا في المقال التالي

عمر شويل - جدة في إطار ما تقوم به وزارة الصحة السعودية والجهات المعنية بالمملكة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، أصدر المدير العام للتعليم لمنطقة الباحة توجيها بتعليق الدراسة حضوريا في إحدى المدارس التابعة للمنطقة، على أن يتم استمرارها عن بعد عبر منصة مدرستي التعليمية، وسوف نقوم معكم من خلال الأسطر التالية بتوضيح كافة التفاصيل الخاصة بهذا الخبر.

غلق مدرسة في الباحة

وعن تفاصيل الخبر فقد أشارت الصحف الرسمية بالمملكة إلى قيام الدكتور عبد الخالق حنش الزهراني المدير العام للتعليم الباحة بتعليق الدراسة في أحد المدارس التابعة للباحة وذلك لوجود ما يقرب من عشرة حالات مؤكد إصابتها بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19 معلمين وطلبة بالمدرس، ويأتي هذا القرار بعد تأكيد اللجنة التابعة للشئون الصحية بالمدرسة بتأكيد الحالات، وأوصت بتعليق الدراسة في المدرسة لمدة لا تقل عن 5 أيام.

تفاصيل غلق مدرسة بسبب كورونا

جدير بالذكر أن الدليل الإجرائي الخاص بالتعامل مع الحالات التي يتم الاشتباه فيها بالإصابة بكورونا في المدارس بالمملكة العربية السعودية والذي قامت هيئة الصحة العامة بإصداره، ذكر فيه أنه في حالة اكتشاف عدد من الحالات تأكد من إصابتها بفيروس كورونا، وقيام المصاب بمخالطة ثلاثة فصول من المدرسة أو أكثر، يتم تعليق الدراسة في المدرسة لمدة تتراوح ما بين يومين إلى خمس أيام، وذلك حتى يتمكن فرق الصحة العامة بالمنطقة من التدخل والقيام بتحديد درجة التعامل مع الحالات المشتبه في إصابتها، كما يتم تحديد المدة المناسبة لوقف العمل في المدرسة مع متابعة الأشخاص المخالطين وعزلهم لمدة لا تقل عن عشر أيام.

جهود المملكة لمواجهة فيروس كورونا

يذكر أن المملكة العربية السعودية قد اتخذت العديد من الإجراءات الخاصة بمواجهة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، والعمل على منع انتشار الفيرس بين المواطنين والمقيمين، ومن أهم هذه الإجراءات هي التطعيم الذي أقرته منظمة الصحة العالمية، وقد تم بالفعل إعطائه لفئات كثيرة من الموجودين بالمملكة، كما أقرت المملكة منذ فترة إعطاء التطعيم للأطفال حتى سن 12 سنة، وقد أعلنت وزارة الصحة بالمملكة منذ يومين البدء في تطعيم الأطفال ابتداءا من 5 سنوات وذلك بتصريح من منظمة الصحة.