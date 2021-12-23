نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط تقديم السجون 1443 جندي أبشر ومعرفة شروط التقديم على وظائف المديرية العامة للسجون القبول والتسجيل في المقال التالي

عمر شويل - جدة تقديم السجون 1443 ، أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن فتح باب القبول والتسجيل في مديرية السجون رتبة جندي، وذلك وفقاً لشروط وضوابط التقديم على وظائف المديرية العامة للسجون للرجال ووفقاً للمواعيد المحددة، ومن خلال هذا المقال سنتعرف سوياً على جميع التفاصيل التي تخص تقديم السجون 1443 ، والشروط التي يجب توافرها فيمن يرغب في إتمام عملية القبول والتسجيل في مديرية السجون، كذلك رابط القبول والتسجيل السجون.

تقديم السجون 1443

تقديم السجون ، كما ذكرنا بعاليه تم الإعلان عن مواعيد بدء فتح باب استقبال طلبات القبول والتسجيل في مديرية السجون على رتبة جندي للرجال لجميع الحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو ما يُعادلها، كما تم الكشف عن شروط تقديم السجون 1443 رتبة جندي والتي جاء في مقدمتها يجب أن يكون المتقدم سعودي الأصل والجنسية ويستثنى من هذا الشرط من نشأ مع والده أثناء الخدمة خارج المملك، ونستكمل معكم شروط تقديم السجون 1443 جندي والتي جاءت كالتالي:

يشترط أن يكون حاصل على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها

يشترط أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ ويستثنى من ذلك من نشأ مع والديه أثناء خـدمة الدولة خارج المملكة.

يشترط أن يكون المتقدم حسن السيرة والسلـوك والسمعة وغير محكوم عليه بالإدانة في جـريمة مخلة بالشرف والأمانة.

يشترط أن لا يكون المتقدم سبق له التعيين على وظيفة خاضعة لنظام الخدمة العسكرية.

يشترط أن يتنـاسب الوزن مع الطول حسب اللائحة الطبية.

يجب ألا يكون متزوجاً من غير سعودية.

يجب أن يجتاز المتقدم كافة إجراءات واختبارات القبول.

أما بالنسبة للشهادات الصادرة من خارج المملكة يجب معادلتها من وزارة التعليم مع التصديق عليها.

مديرية السجون القبول والتسجيل 1443

وخلال إعلان الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية فقد تم تحديد مواعيد تقديم السجون 1443 جندي للرجال لتبدأ اعتباراً من يوم الأحد بتاريخ 1443/05/22هـ الموافق 2021/12/26م وينتهي التقديم يوم الخميس بتاريخ 1443/05/26هـ الموافق 2021/12/30م.

وسيتم إتمام عملية التقديم من خلال موقع بوابة أبشر وزارة الداخلية السعودية ، منصة ابشر توظيف المسؤولة عن جميع أعمال التقديم على الوظائف العسكرية في المملكة العربية السعودية وبعض الشؤون الأخرى التي تتعلق بوزارة الداخلية السعودية، هذا ونرفق لم أدناه رابط التقديم على وظائف المديرية العامة للسجون 1443.

رابط تقديم السجون 1443

من خلال الدخول عبر رابط أبشر للتوظيف الإلكتروني ، يُمكنكم إتمام عملية تقديم السجون رتبة جندي، وكذلك الإطلاع على المزيد من المعلومات والتفاصيل الأخرى التي تخص عملية القبول والتسجيل مديرية السجون، هذا وسنتابع معكم المزيد من التفاصيل والأخبار فيما يخص إعلان نتائج قبول السجون 1443 ، وذلك بعد الانتهاء من فترة التقديم وأعمال المراجعة وفرز الطلبات للكشف عن أسماء المقبولين في مديرية السجون.