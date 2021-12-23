نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط تقديم وظائف المديرية العامة للسجون وزارة الداخلية 1443 على رتبة جندي في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث عدد كبير من الشباب السعودي عن رابط تقديم وظائف المديرية العامة للسجون وزارة الداخلية السعودية على رتبة جندي على محرك البحث “جوجل” خلال الساعات الحالية، فقد صرحت الإدارة العامة للقبول المركزي بوزارة الداخلية عن وجود وظائف شاغرة على رتبة جندي لحملة الثانوية العامة أو مايعادلها، وقد وضعت المديرية عدة شروط لا بد من توافرها في كل من يريد التقدم لوظائفها من الشباب السعودي، ونكتب لكم في هذه المقالة عبر موقعنا “ثقفني” عن كيفية التقديم على وظائف المديرية العامة للسجون وشروط التسجيل بها كما وضحنا لكم في مقال سابق كيفية التقديم على وظائف جامعة المجمعة، فتابعونا.

تقديم وظائف المديرية العامة للسجون

نوضح لكم كافة تفاصيل التقديم على الوظائف المُعلنة حيث يُمكنكم التقديم على الوظيفة المرادة ابتداءاً من يوم الأحد القادم 26 ديسمبر 2021م الموافق 22/5/1443ه ولمدة خمسة أيام حتى يوم الخميس 30 ديسمبر 2021م الموافق 26/5/1443ه على رابط تقديم الوظائف، فقط اضغط على الرابط المظلل لينقلك إلى صفحة التسجيل.

شروط الوظائف

يبحث الآلاف من الشباب السعودي عن الشروط التي وضعتها الإدارة المركزية للقبول بوزارة الداخلية كشروط للتقديم على الوظائف التي أعلنتها، ونوضح لكم كافة الشروط اللازمة كالتالي:

أولاً يجب أن يتحقق في المتقدم شرط حصوله الجنسية السعودية وإقامته الدائمة في المملكة.

ثانياً بالنسبة للمؤهل يجب حصوله على شهادة الثانوية العامة أو مايعادلها.

ثالثاً التمتع بحسن السمعة والسلوك وألا يكون قد حُكم عليه في قضية مخلة بالشرف.

رابعاً ألا يكون المتقدم قد شغل وظيفة عسكرية من قبل.

خامساً ألا يكون متزوجاً من غير سعودية.

سادساً أن يجتاز الإختبارات الطبية وأن يكون وزنه مناسب مع طوله.

سابعاً اجتياز كافة الإختبارات والمقابلات.

وأخيراً نتمنى أن نكون وضحنا لكم كافة التفاصيل والمعلومات الخاصة بهذه الوظائف التي أعلنتها الإدارة العامة للقبول المركزي بوزارة الداخلية السعودية، وفي حالة وجود أي استفسار أو سؤال لديكم خاث بموضوع هذا المقال يُمكنكم التواصل معنا عبر التعليقات بالأسفل، فقم بترك تعليق بالأسفل يحتوى على سؤالك وسنقوم بالرد عليك خلال ساعات قليلة قادمة