قدم من على الانترنت وأحصل على قرض الضمان الاجتماعي بشروط بسيطة

بنك التنمية الاجتماعية أحدى البنوك السعودية التي تعمل على تقديم القروض للمواطنين وبفترة سداد طويلة بالاضافة لشروط بسيطة دفعت بالكثيرين للبحث عن تلك القروض والتساؤل عنها، ومن ضمن القروض ما عرف بقرض الضمان الاجتماعي يتم طلب القرض والتقديم عليه من خلال الانترنت بالاضافة لتعرف على الشروط الخاصة بالقرض، كل ذلك وأكثر سوف نوضحه لكم الأن.

قدم على الانترنت لتحصل على قرض الضمان الاجتماعي

سنوضح لكم الان خطوات التقدم للحصول على قرض الضمان الاجتماعي على الانترنت من خلال تلك الخطوات:

الدخول على موقع بنك التنمية الاجتماعية.

تسجيل الدخول من خلال الحساب الخاص بالمواطن.

ادخال البيانات الشخصية المطلوبة أمامك.

الضغط على حقل القروض الاجتماعية.

اختيار القرض المرغوب فيه.

تحديد فرع بنك التنمية الاجتماعية الاقرب لصاحب القرض.

تحديد موعد مع البنك وسيتم إرساله لصاحب القرض على هاتفه الخاص.

تقديم الأوراق والمستندات المطلوبة الخاصة بالقرض.

شروط الحصول على قرض الضمان الاجتماعية

اوضح بنك التنمية الاجتماعية الشروط الخاصة بقرض الضمان الاجتماعي والتى يجب الالتزام بها للحصول على القرض وهي:

يشترط ان يكون صاحب القرض سعودي الجنسية.

القرض مقدم للزوجات الغير سعوديات والتي تتبع أحد دول التعاون الخليجي.

تقديم الهوية الوطنية الخاصة بالمواطن.

توضيح رقم حساب الايبان الخاص بالمواطن.

تسديد الأقساط الشهرية الخاصة بالقرض فى موعدها المحدد مع البنك.

تقديم الاوراق والمستندات الخاصة بالقرض والمطلوبة من البنك.

توضيح جميع البيانات الخاصة بالمواطن بشكل صحيح وكامل.

تقديم كشف حساب خاص بالموظفين لأخر ثلاثة أشهر.

يشترط ألا يقل دخل صاحب القرض عن 2000 ريال سعودي شهرياً.

تقديم التعريف بالراتب موقع عليه ومختوم.

تصريح بياناتي ساري المفعول.

تقديم نموذج مطبوع 4 أو 5 أو 6 حسب جهة العمل الخاصة بالموطن سواء جهة عمل حكومية أو خاصة أو على المعاش، ويتم استلامها من موقع بنك التنمية الاجتماعية.

وبذلك نكون قد أوضحنا لكم كل ما هو متعلق بقرض الضمان الاجتماعي المقدم من بنك التنمية الاجتماعية والشروط الخاصة بالقرض، بالاضافة إلى طريقة طلب القرض والحصول عليه من خلال الانترنت، نتمنا أن نكون قد أفدناكم وفى انتظار تعليقاتكم واستفسارتكم.