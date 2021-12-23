نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسمياً.. حساب المواطن يرد على تسجيل الطلبات للمستفيدين الجدد وبيان هام حول الدخل الشهري في المقال التالي

عمر شويل - جدة حساب المواطن ينشغل به الملايين من المواطنين خلال الساعات التي مضت بعد التغريدة التي قام بها من خلال الحساب الرسمي حيث وجه حساب المواطن بشرى سارة للمواطنين، بعد الإعلان عن تعديل بعد الأمور وتوضيحها للمواطنين الذين يستفيدون من الدعم النقدي الحالي أو المقبل في حال تم فتح باب التسجيل من جديد، يذكر بأن البرنامج الحكومي هو أضخم مشروع تكافل قامت به المملكة العربية السعودية لصالح المواطنين، والذي بلغت الإيرادات الموجه له حوالي 109 مليار ريال سعودي حتى شهر نوفمبر.

حساب المواطن يرد على تسجيل الطلبات

أوضح حساب المواطن العديد من النقاط حول المستفيدين الحاليين من البرنامج المالي وذلك من خلال تقديم عدد من الإثباتات حول الدخل للزوجة والزوج وليس رب الأسرة فقط، كما يجب على المستفيدين من حساب المواطن والذين توقف منهم الدعم بشكل مفاجئ فذلك نتيجة عدم تحديث البيانات الشخصية وتقديم الإعتراض، وذلك خلال الفترة المصرح بها والتي تصل إلى نحو تسعين يوماً فقد تم وقف الدعم، ورد الحساب الرسمي حول سبب إحتساب الزوجة ضمن الفئات المراد توضيح دخلها الشهري.

ورد الحساب أنه يجب توضيح جميع دخل المواطنين المضافيين إلى البرنامج، ويتم بعد ذلك صرف الدفعات حسب عدد من المعايير بالنسبة إلى عدد الأفراد، أعمارهم، دخل الأسرة بشكل عام ويمكن معرفة القيمة المستحقة من خلال حاسبة حساب المواطن والتي توضح للمواطن المبلغ المرجح صرفه في حال أصبح من المستفيدين.

بيان حساب المواطن حول الدخل الشهري

تم وضع عدد من النقاط التي تخص المصادر المخصصة إلى دخل الأسرة والتي تعتبر خارج حساب الدخل أو الدعم، مما يسمح لهم بالحصول على مستحقاتهم دون مشاكل تذكر، ولا حاجة إلى تقديم أي إثباتات في الحالات الموضحة.

الصدقات التي تصل للأسرة سواء عن طريق الحكومة أو المواطنين.

المساعدة النقدية المقدمة إلى المواطنين في حالة حدوث كارثة تجعلهم في حاجة إلى دعم.

المساعدات الممثلة في دعم نقدي مقدم من إحدى الهيئات للحصول على علاج مجاني.

التسجيل في حساب المواطن

في سؤال وجهه أحد المواطنين إلى خدمة المستفيدين حول تسجيل جديد في حساب المواطن، فقد ذكر الحساب أن التسجيل خلال هذه الٱونة مغلق مع العلم أن التسجيل بداخل البرنامج قد تم فتحه منذ المرة الأولى التي إنطلق بها البرنامج والتي وافقت 2017 إلى عام 2020.

وقد تمت دراسة جميع الحالات بعناية لمعرفة الأشخاص المستحقين بالفعل للدعم، وتم ضمهم إلى البرنامج المالي ويتم صرف الدفعات لهم حتى هذه اللحظة ما عدا المخالفين الذين يتم إستثنائهم في حالة عدم تقديم إثباتات كافية، وقد إنتشار أخبار حول فتح حسابات جديدة للمواطنين وهو ما أوضحه البرنامج.