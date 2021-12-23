بالخطوات حساب المواطن فحص الدخل الإضافي 1443-ثقفني

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عمر شويل - جدة حساب المواطن فحص الدخل الإضافي أكد حساب المواطن على أهمية الكشف عن جميع الدخل الإضافي لجميع أفراد الأسرة، بغض النظر عما إذا كان يأتي من الممارسات التجارية أو المبيعات أو السجل التجاري أو غيرها من الأنشطةـ وسأل أحد الأشخاص خدمة المستفيد هل تؤثر إيرادات البيع عليها إذا كانت من خلال العمل الحر مثل بيع الأسر المنتجة أو الأشياء وليس لدي سجل تجاري؟ إذا كان لديك دخل إضافي، فيجب عليك الكشف عنه، وإذا كانت ظروف الأهلية ومعايير الأهلية تنطبق عليك، فستتم تغطيتك من خلال المساعدة كما ذكرت أنه يمكن تحديد قيمة استحقاق الدعم باستخدام الآلة الحاسبة التقديرية لهذا الرابط.

حساب المواطن فحص الدخل الإضافي

أعلن البرنامج مصادر الأموال المستبعدة من حساب الدخل الشهري للبرنامج أمسـ وأوضح عبر حسابه الرسمي على تويتر، أن المساعدات النقدية أو العينية من المؤسسات والمنظمات الحكومية أو الخاصة لأغراض العلاج، وكذلك المساعدات المصروفة في حالة النكبات، وكذلك الصدقات، مستثناة من الحساب.

الضوابط على حساب المواطن

اعتمد برنامج حساب المواطن عددًا من القيود الجديدة، بما في ذلك الفرد المستقل، ووقف تسجيل المستفيد الجديد في البرنامج، ووضع حد أعلى للأهلية. (28) شهر آذار سنة 2020.

التغييرات على البرنامج

يُطلب من الأفراد المستقلين تقديم دليل على استقلال الإقامة لكل فرد يبلغ من العمر ثمانية عشر عامًا أو أكثر، من خلال تقديم أحد الأدلة التالية (عقد إيجار موحد من منصة إيجارية- سند ملكية السكن- إثبات السكن في إحدى الجامعات أو أحد المعاهد أو الكليات العسكرية) كشرط أساسي لضمان استمرارية الدعم، بينما لا يزال هناك موعد نهائي حتى العاشر من الشهر الماضي.

ما هي المستندات المطلوبة لفرد مستقل للتسجيل في حساب المواطن لعام 1443؟

يجب تقديم حزمة من المستندات والأوراق المطلوبة للتسجيل في حساب المواطن 1443 ه لأولئك الذين يعتزمون التقدم بطلب للحصول على مساعدة في برنامج حساب المواطن للفرد المستقل ,تشمل هذه الوثائق والأوراق:

الحصول على عقد إيجار إلكتروني باسم المستفيد الفردي لمنصة إيجار.

إحضار إثبات إقامة من جامعات أو مؤسسات عسكرية أو معاهد باسم المستفيد.

إبراز سند ملكية السكن باسم المستفيد.

كيفية البحث عن حساب المواطن باستخدام رقم الهوية