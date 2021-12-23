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عمر شويل - جدة الضمان الاجتماعى المطور شروط وطريقة التسجيل برقم الهوية 1443؛ قامت وزارة الموارد البشرية بتحديث الضمان الاجتماعي وذلك بهدف إيصال الدعم إلى مستحقيه حيث بدأت في استقبال طلبات التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد بداية من 15 ربيع الثاني ويستمر حتى 23/5/2022 وذلك في موعد إيقاف الضمان الاجتماعي القديم، ويتم التقديم في الضمان الجديد وفقاً لمجموعة من الشروط وضعتها وزارة الموارد البشرية، وفيما يلي نوضح لكم العديد من المعلومات الهامة عن الضمان الاجتماعي الجديد من طريقة التسجيل وشروطه وكذلك رابط التسجيل.

شروط الضمان الاجتماعى المطور 1443

تم وضع مجموعة من الشروط للضمان الاجتماعى المطور وذلك حتى يتم إيصال الدعم لمستحقيه ومن هذه الشروط :

يجب أن يكون المتقدم للتسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد سعودي الجنسية والإقامة أي مقيم إقامة دائمة في المملكة السعودية.

يستثنى من الشرط السابق الأرملة أو المطلقة ولديها أبناء سعودية، والأرملة والمطلقة المتزوجة من شخص أجنبي.

كما يستثنى من شرط الجنسية والإقامة اليتامى والمعاقين الذين يحملون بطاقات تنقل.

يشترط أن يقل دخل الفرد المستقل أو الأسرة عن الحد الأدنى للمعاش.

أن يلتزم المتقدم بتحقيق متطلبات الوزارة من حيث الصحة والتعليم والتأهيل.

ألا يكون المتقدم مقيم في السجن أو أي دار إيواء.

أن يكون المتقدم لا يمتلك أي عقارات أو أصول ذات قيمة.

خطوات التقديم في الضمان الاجتماعي المطور 1443

يمكن التقديم في الضمان الاجتماعي الجديد ولكن لابد من استيفاء شروط الضمان الاجتماعى المطور أولاً حتى يتم الموافقة على طلب التسجيل الذي يتم عن طريق اتباع الخطوات التالية :

الدخول إلى منصة الدعم والحماية من خلال الرابط الرسمي. النقر على تسجيل جديد. كتابة كافة البيانات المطلوبة. الموافقة على الشروط والأحكام ثم النقر على تسجيل دخول. يتم إرسال رقم المرور في رسالة نصية على رقم جوالك قم بتسجيلها ثم تدوين رقم الهوية. استكمال كافة البيانات بدقة وحفظها. والإجابة على كافة الأسئلة المطروحة وانتظار الرد في خلال عشرين يوماً من تاريخ التسجيل.

مدة قبول طلب التسجيل في معاش الضمان الاجتماعي الجديد

بعد أن يقوم المتقدم بتقديم طلب التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد يتم مراجعة طلبة ثم يتم إرسال الرد وذلك في خلال عشرين يوماً من وقت التسجيل.

حيث يتم الرد بالقبول أو الرفض من خلال رسالة نصية أو عن طريق الاستعلام عن الضمان الاجتماعي من خلال الرابط الرسمي للضمان كما يتم ذكر سبب القبول أو الرفض.

ففي حالة القبول يتم إيداع المعاش الذي يستحقه المتقدم في حسابه البنكي وذلك بداية من الشهر التالي لقبول الطلب.

وبهذا نكون قدمنا لكم في هذا المقال الضمان الاجتماعى المطور شروط وطريقة التسجيل برقم الهوية 1443، كما وضحنا لكم مدة قبول طلب التسجيل في معاش الضمان الاجتماعي الجديد.