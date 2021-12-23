نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط وظائف المديرية العامة للسجون 1443 جندي لحملة الثانوية عبر أبشر || الموعد وشروط التقديم في المقال التالي

عمر شويل - جدة وظائف المديرية العامة للسجون 1443 من أهم المواضيع بحثاً عبر مواقع التواصل ومن خلال محرك البحث جوجل، بعد أن تم الإعلان اليوم عن فتح باب القبول لحملة الثانوية العامة أو ما يعادلها على رتبة جندي 1443، وقد أعلنت المديرية العامة للسجون 1443 ممثلة في الإدارة العامة للقبول المركزي التابعة لوزارة الداخلية الشؤون العسكرية، عن فتح باب التسجيل لحملة الثانوية العامة أو ما يعادلها للالتحاق فيها على رتبة جندي، وجدير بالذكر أنه تم وضع شروط وضوابط يتم الاختيار من خلالها، حيث يتم اختيار وانتقاء أفضل العناصر، ويتم التسجيل على هذه الوظائف إلكترونياً عبر رابط بوابة أبشر للتوظيف jobs.sa، وفيما يلي سوف نستعرض معكم رابط التقديم وكذلك موعد وشروط التقديم.

وظائف المديرية العامة للسجون 1443

ازداد البحث بصورة كبيرة عن موعد التقديم، حيث يرغب الكثير من الشباب في الالتحاق بهذه المؤسسة العريقة، وتوفر المملكة العديد من الوظائف ومنها نتائج وظائف أمن الحج والعمرة، ويتم التقديم إلكترونياً عبر بوابة أبشر للتوظيف، لذلك يجب على من يسعى للتقديم قراءة شروط التقديم جيداً قبل الشروع في التسجيل، مع تجهيز كافة المستندات المطلوبة، وعليه إرفاق كافة المستندات الثبوتية اللازمة في استمارة التقديم الإلكترونية، مع طباعة نسخة من استمارة التسجيل والاحتفاظ بها للاحتياج إليها لاحقاً، كما أن صحة البيانات والمستندات المرفقة بطلب التسجيل تقع على مسؤولية مقدم الطلب، لذلك عليه تحري الدقة عند ملئ البيانات حتى لا يتم استبعاده من التقديم.

المديرية العامة للسجون وظائف 1443

كما ذكرنا سابقاً يتم تقديم وملئ استمارة التسجيل إلكترونياً عبر رابط أبشر للتوظيف، ويتم ذلك بعد القيام ببعض الخطوات البسيطة وهذه الخطوات كالتالي:

الدخول على رابط بوابة أبشر للتوظيف.

تسجيل الدخول إلى البوابة بالطريقة المعروفة والمعتادة.

ملئ كافة البيانات المطلوبة بشكل صحيح ودقيق.

إرفاق كافة المستندات المطلوبة.

النقر على أيقونة إرسال.

موعد التقديم

يبدأ التقديم يوم الأحد بتاريخ 22\05\1443 الموافق 26\12\2021، ويستمر التقديم حتى يوم الخميس بتاريخ 26\05\1443 الموافق 30\12\2021.

المؤهل المطلوب

شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.

الشروط المطلوبة