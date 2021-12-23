- 1/2
- 2/2
نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط وظائف المديرية العامة للسجون 1443 جندي لحملة الثانوية عبر أبشر || الموعد وشروط التقديم في المقال التالي
عمر شويل - جدة وظائف المديرية العامة للسجون 1443 من أهم المواضيع بحثاً عبر مواقع التواصل ومن خلال محرك البحث جوجل، بعد أن تم الإعلان اليوم عن فتح باب القبول لحملة الثانوية العامة أو ما يعادلها على رتبة جندي 1443، وقد أعلنت المديرية العامة للسجون 1443 ممثلة في الإدارة العامة للقبول المركزي التابعة لوزارة الداخلية الشؤون العسكرية، عن فتح باب التسجيل لحملة الثانوية العامة أو ما يعادلها للالتحاق فيها على رتبة جندي، وجدير بالذكر أنه تم وضع شروط وضوابط يتم الاختيار من خلالها، حيث يتم اختيار وانتقاء أفضل العناصر، ويتم التسجيل على هذه الوظائف إلكترونياً عبر رابط بوابة أبشر للتوظيف jobs.sa، وفيما يلي سوف نستعرض معكم رابط التقديم وكذلك موعد وشروط التقديم.
وظائف المديرية العامة للسجون 1443
ازداد البحث بصورة كبيرة عن موعد التقديم، حيث يرغب الكثير من الشباب في الالتحاق بهذه المؤسسة العريقة، وتوفر المملكة العديد من الوظائف ومنها نتائج وظائف أمن الحج والعمرة، ويتم التقديم إلكترونياً عبر بوابة أبشر للتوظيف، لذلك يجب على من يسعى للتقديم قراءة شروط التقديم جيداً قبل الشروع في التسجيل، مع تجهيز كافة المستندات المطلوبة، وعليه إرفاق كافة المستندات الثبوتية اللازمة في استمارة التقديم الإلكترونية، مع طباعة نسخة من استمارة التسجيل والاحتفاظ بها للاحتياج إليها لاحقاً، كما أن صحة البيانات والمستندات المرفقة بطلب التسجيل تقع على مسؤولية مقدم الطلب، لذلك عليه تحري الدقة عند ملئ البيانات حتى لا يتم استبعاده من التقديم.
المديرية العامة للسجون وظائف 1443
كما ذكرنا سابقاً يتم تقديم وملئ استمارة التسجيل إلكترونياً عبر رابط أبشر للتوظيف، ويتم ذلك بعد القيام ببعض الخطوات البسيطة وهذه الخطوات كالتالي:
- الدخول على رابط بوابة أبشر للتوظيف.
- تسجيل الدخول إلى البوابة بالطريقة المعروفة والمعتادة.
- ملئ كافة البيانات المطلوبة بشكل صحيح ودقيق.
- إرفاق كافة المستندات المطلوبة.
- النقر على أيقونة إرسال.
موعد التقديم
يبدأ التقديم يوم الأحد بتاريخ 22\05\1443 الموافق 26\12\2021، ويستمر التقديم حتى يوم الخميس بتاريخ 26\05\1443 الموافق 30\12\2021.
المؤهل المطلوب
شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.
الشروط المطلوبة
- حصول المتقدم على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.
- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
- حسن السير والسلوك وطيب السمعة وغير محكوم عليه في أي قضايا مخلة بالشرف والأمانة.
- ألا يكون المتقدم قد تم فصله من أي وظيفة عسكرية قبل ذلك.
- تناسب الوزن مع الطول على حسب اللائحة الطبية المعتمدة.
- ألا يكون متزوج من غير سعودية.
- أن يجتاز المتقدم كافة اختبارات القبول بالإضافة إلى اجتيازه للمقابلة الشخصية.
- يجب اعتماد الشهادة من وزارة التعليم في حال تم الحصول عليها من خارج المملكة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رابط وظائف المديرية العامة للسجون 1443 جندي لحملة الثانوية عبر أبشر || الموعد وشروط التقديم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.