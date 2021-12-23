نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بداية إطلاق خدمة 5G في القرى بالمملكة العربية السعودية بعيدًا عن مكة في المقال التالي

عمر شويل - جدة داية إطلاق خدمة 5G عقب انطلاق الخدمة في مناطق عسير والرياض والقصيم والشرقية والحدود الشمالية والجوف والمدينة المنورة وحائل وتبوك في مراحله الأولى، أطلقت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات المرحلة الخامسة من التجوال المحلي. الخدمة التي ستغطي 5737 قرية والهجرة في منطقتي مكة المكرمة والباحة وتستهدف المرحلة الخامسة من خدمة التجوال المحلي 4801 قرية ومهاجر بمنطقة مكة المكرمة و 936 قرية ومهاجر بمنطقة الباحة، بحسب الهيئة.

داية إطلاق خدمة 5G

عقب توقيع اتفاقيات تجارية بين شركة الاتصالات السعودية (stc) وشركة الاتحاد للاتصالات والشركة السعودية للاتصالات المتنقلة. وأضاف زين في نهاية شهر أغسطس، أن المرحلة الخامسة تندرج ضمن الخطط المقررة لاستكمال تنفيذ خدمة التجوال المحلي في جميع القرى والصحاري بمختلف مناطق المملكة بنهاية العام الميلادي الحالي.

وتسمح هيئة الاتصالات لمقدمي الخدمات باستخدام شبكات الاتصالات لمقدمي الخدمات الآخرين لتلبية احتياجات المستفيدين، وكذلك لدعم وصول مقدمي الخدمة إلى أكبر عدد من المستخدمين، مما يضمن زيادة عدد الخيارات المتاحة؛ زيادة المنافسة وتحسين جودة الخدمة وتحسين تجربة المستخدم من جهة، ودعم تمكين العابرين الرقميين من جهة أخرى.

وتجدر الإشارة إلى أن خدمة “التجوال المحلي” تتيح للمستخدمين تحويل الشبكات إلى مزود خدمة آخر في حالة عدم تغطية مزود الخدمة الأساسي الخاص بهم، وتشمل جميع الخدمات الصوتية والإنترنت والرسائل النصية القصيرة، وتستهدف أكثر أكثر من 21 ألف قرية وهجرة في مختلف مناطق المملكة.

شركة الاتصالات السعودية

إنها أول مزود خدمة اتصالات في المملكة العربية السعودية. تأسست الشركة كشركة مساهمة سعودية وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 171 بتاريخ 9 سبتمبر 2002، والمرسوم الملكي رقم م/ 35 بتاريخ 21 أبريل 1998، وكذلك قرار مجلس الوزراء رقم 213 بتاريخ 20 أبريل، 1998 الذي تمت الموافقة على النظام الأساسي للشركة. طرحت الشركة 30٪ من أسهمها في السوق المالية السعودية عام 2003، مما يجعلها أكبر طرح عام أولي في التاريخ العربي. وحصل المواطنون السعوديون على 20٪ من الأسهم المكتتب بها بصفتهم الخاصة، و 5٪ ذهب إلى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، و 5٪ أخرى إلى معاش التقاعد.

بعد منح شركة اتحاد اتصالات رخصة ثانية في عام 2004، فقدت الشركة احتكارها لخدمات الهاتف المحمول. انتهى احتكارها لخدمات الهاتف الثابت في أبريل 2007 عندما حصل تحالف بقيادة شركة بتلكو البحرينية على الترخيص الحكومي الثاني، وكان للشركة أيضًا بطاقة مدفوعة مسبقًا معروفة باسم سوا في المملكة العربية السعودية.

ونتيجة لذلك، شرعت الشركة في مبادرة واسعة النطاق تهدف إلى إصلاح أعمالها الفيدرالية لتتوافق مع المبادئ التجارية المقبولة. مع ضرورة الاستمرار في القيام بمهام ومسؤوليات الشركة، وضعت الشركة استراتيجيات واضحة لإعادة هيكلة هيكلها الداخلي، وتأهيل وتطوير موظفيها، ومراجعة وتحسين إجراءاتها الداخلية، ودراسة متطلبات واحتياجات عملائها. الوطنية وكذلك الاجتماعية.