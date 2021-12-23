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عمر شويل - جدة موعد إيداع الدعم السكني في المملكة العربية السعودية، هو مايشغل بال العديد من مستفيدي الدعم السكني الذي يقوم بتقديمه صندوق التنمية العقاري في المملكة العربية السعودية لعديد من مواطني المملكة العربية السعودية، والذين تنطبق عليهم شروط الحصول على دعم برنامج سكني، حيث قام حساب العناية بالمستفيدين التابع لصندوق التنمية العقاري في المملكة العربية السعودية بالكشف عن موعد صرف الدعم السكني المقدم من الصنودق لمستفيدين.

وزادت في الساعات الأخيرة التساؤلات حول موعد إيداع الدعم السكني في حسابات المستفيدين، حيث قام العديد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر بتوجه الاستفسار إلى حساب العناية بالمستفيدين من أجل معرفة موعد إيداع الدعم السكني في حساباتهم البنكية.

الدعم السكني

وتقوم وزارة الإسكان في المملكة العربية السعودية بالتعاون مع صندوق التنمية العقارية بتقديم الدعم السكني لحوالي 200 ألف منتج سكني مثل: الأراضي، والوحدات المجهزة للسكن للمواطنين، وذلك ضمن خطمة الحكومة في المملكة العربية السعودية بتوفير أماكن سكنية لكافة المواطنين، والذين ينطبق عليهم شروط الحصول على الدعم السكني المقدم من صندوق التنمية العقاري.

موعد إيداع الدعم السكني

ومن المعلوم أن صندوق التنمية العقاري يقدم الدعم السكني للعديد من الفئات المستحقة للدعم من المواطنين في المملكة العربية السعودية، حيث يقوم صندوق التنمية العقاري بإيداع المستحقات المالية في حسابات المستفيدين البنكية قبل نهاية كل شهر ميلادي، وذلك في يوم الرابع والعشرين من الشهر الميلادي، وفي حال أن صادف الدعم السكني يوم إجازة أو يوم عطلة أسبوعية يقوم الصندوق بترحيل إيداع الدعم السكني إلى يوم قبله أو يوم بعده.

موعد إيداع الدعم السكني عن شهر ديسمبر 2021

وبحسب ما جاء في أحد ردود حساب عناية المستفيدين التابع لصندوق التنمية العقاري والخاص بمستفيدي برنامج سكني، فإنه قد تقرر أن يتم صرف وإيداع الدعم السكني عن شهر ديسمبر من العام الميلادي الحالي 2021 يوم الرابع والعشرين من شهر 24 من شهر ديسمبر الجاري وهو مايوافق يوم إجازة أسبوعية “يوم الجمعة” لذا فإنه من المتوقع أن يتم تأخير إيداع الدعم السكني في حسابات المستفيدين البنكية إلى أول أيام العمل في حال عدم قيام صندوق التنمية العقاري بإيداع المبالغ المالية المستحقة في حسابات المستفيدين يوم الجمعة الموافق الرابع والعشرين من شهر ديسمبر من العام الحالي.