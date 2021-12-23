الاستعلام عن معلومات التأمين.. الاستعلام عن تأمين زائر

الاستعلام عن معلومات التأمين، حيث توفر منصة ضمان مجلس الضمان الصحي عدد من الخدمات الإلكترونية الهامة للعديد من المواطنين والمقيمين بالمملكة العربية السعودية، حيث يعد مجلس الضمان الصحي التعاوني هو أحد الهيئات الحكومية التي تم إنشائها من اجل العمل علي الإشراف على تطبيق فعاليات نظام الضمان الصحي التعاوني من خلال رئاسة وزير الصحة وعدد من الممثلين، وتحرص المنصة علي توفير عدد كبير من الخدمات التي تتم بشكل إلكتروني نظراً لأنها تعمل علي توفير الوقت والجهد لجميع المواطنين بالمملكة وتوفير جهد العاملين بالوحدات الصحية التابعة لوزارة الصحية، ومن أبرز الخدمات التي يتم الاستعلام عنها بصفة مستمرة هي خدمة الاستعلام عن معلومات التأمين، واليكم طريقة استخدام هذه الخدمة.

الاستعلام عن معلومات التأمين

من خلال منصة ضمان مجلس الضمان الصحي يستطيع جميع المواطنين بالمملكة العربية السعودية، القيام بالاستعلام عن معلومات التأمين وتفاصيل الخدمات الصحية من خلال الخطوات التالية:

يجب الدخول علي موقع المنصة التالي: مجلس الضمان الصحي.

بعد الدخول الي الموقع يجب الضغط علي تبويب “الخدمات الإلكترونية”.

ثم الضغط علي استخدام خدمة “الاستعلام عن معلومات التأمين”.

يجب علي المستعلم أن يقوم بإدخال رقم بطاقة الأحوال أو الرقم الخاص بالإقامة.

يجب إدراج رمز التحقق في المكان المخصص له.

ثم الضغط علي “عرض التفاصيل”، لتظهر جميع التفاصيل المتعلقة بمعلومات التأمين.

خدمة الاستعلام عن تأمين زائر

يمكن الاستعلام عن تفاصيل ومعلومات التأمين الصحي الخاص بأي زائر مقيم داخل المملكة العربية السعودية، علي أن يتم الاستعلام كالتالي:

الدخول علي موقع المنصة “مجلس الضمان الصحي“.

اختيار قسم الخدمات الإلكترونية.

الضغط علي خدمة “الاستعلام عن تأمين زائر”.

ثم إدخال رقم الجواز في المكان المحدد له.

إدخال الرمز المرئي في المكان المخصص له.

الضغط علي عرض البيانات.

الاستعلام عن تأمين العمرة

خدمة جديدة يتم تقديمها من جانب منصة مجلس الضمان الصحي، وهي خدمة الاستعلام عن بيانات الأفراد الذين يدخلون المملكة لأداء مناسك العمرة، ويتم الاستعلام عن تأمين العمرة كالتالي: