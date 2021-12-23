رابط نتائج قبول وظائف وزارة الدفاع رتبة “جندي حتى رقيب” رجال ونساء تعرف على أسماء المقبولين

رابط نتائج قبول وظائف وزارة الدفاع أصبح من أهم الروابط التي يتم البحث عنها الآن، مثلها مثل نتائج وظائف وزارة الداخلية بعد أن أعلنت بعد أن أعلنت اليوم وزارة الدفاع السعودية عن نتائج الدفعة الأولى من الوظائف “جندي، جندي أول، عريف، وكيل رقيب، رقيب”، التي كانت قد تم الإعلان عنها في وقت سابق، ودعت المقبولين إلي أستكمال إجراءات القبول النهائي على الوظائف، وفق المواعيد والشروط التي حددتها، وكانت الوزارة قد أرسلت رسائل نصية للمقبولين عبر أرقام جوالاتهم، التي تم تسجيلها في طلب التقديم على الوظائف، وفيما يلي ألية الاستعلام الإلكتروني والاشتراطات الواجب أتباعها عند الحضور للمقابلة.

رابط نتائج قبول وظائف وزارة الدفاع

الدخول إلي بوابة التجنيد الموحد tajnidreg.mod.gov.sa .

. تسجيل البيانات المطلوبة لدخول الموقع من أسم المستخدم وكلمة السر.

بعد الدخول إلي الموقع أضغط على أيقونة النتائج.

أضغط على أيقونة خدمة الاستعلام عن الطلب.

سجل البيانات المطلوبة في الحقول المخصصة لها للاستعلام عن الطلب.

أضغط عرض النتيجة لتظهر كافة تفاصيل النتائج.

أجراءات أستكمال عملية القبول

تعبئة الاستبيان الطبي الخاص بالمترشح ثم طباعة الاستبيان. الحصول على الاستمارة الخاصة بالالتحاق المبدئي ثم طباعة الاستمارة وإكمال الإجراءات المطلوبة بها. تحديد موقع المقابلة الشخصية وموقع الكشف الطبي. إحضار المستندات المطلوبة للمطابقة والمراجعة والحضور بزي رياضي مناسب. أتباع كافة تعليمات الوقاية من الإصابة بفيروس كورونا التي حددتها وزارة الصحة السعودية.

القوات المسلحة وأفرعها المختلفة

القوات المسلحة السعودية.

القوات البرية الملكية السعودية.

القوات الجوية الملكية السعودية.

القوات البحرية الملكية السعودية.

الخدمات الطبية للقوات المسلحة السعودية.

قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي.

قوات الصواريخ الإستراتيجية.

قيادة القوات المشتركة.

نتائج قبول وظائف وزارة الدفاع 1443

الالتحاق بوظيفة في القوات المسلحة السعودية حلم كبير للشباب والنساء في المملكة، لعدة أسباب أولها نيل شرف خدمة الدفاع عن تراب الوطن، وأيضاً العديد من المميزات المادية منها الراتب المجزي والكشف الطبي في أفضل مستشفيات القوات المسلحة، للمجند وأفراد عائلته والتأمين الشامل وفرصة كبيرة للترقي في الوظائف، مما يتسبب في رفع الراتب وتوفير حياة كريمة للجندي في الوزارة، مما يجعل فرصة العمل بالوزارة فرصة كبيرة وعظيمة للجميع.