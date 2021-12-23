كيفية تحديث بيانات مستفيدي الضمان الاجتماعي برقم الهوية للعام 1443 والفئات المستفيدة من معاش الضمان الجديد

كيفية تحديث بيانات مستفيدي الضمان الاجتماعي برقم الهوية 1443 بالتزامن مع اعلان وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية خلال الايام الاخيرة عن ضرورة تحديث البيانات الخاصة بمستفيدي الضمان الاجتماعي في السعودية، فنجد ان علميات البحث تزداد بشكل كبير للتعرف على كيفية تحديث البيانات، وقد تم توضيح الآلية المتبعة لكي يتم تحديث البيانات الخاصة بالمستفيدين، كيف اعرف اني قبلت في الضمان الاجتماعي المطور الجديد بأكثر من طريقة حيث يعد دعم الضمان الاجتماعي هو احد اشكال الدعم الذي يتم تقديمه من قبل الحكومة السعودية متمثلة في وزارة الموارد البشرية بناء على مجموعة من الضوابط والشروط اللازمة لاستحقاق الدعم، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور كيفية تحديث بيانات مستفيدي الضمان الاجتماعي الكترونيا والتعرف على اهم الفئات المستحقة لدعم الضمان الاجتماعي السعودي.

كيفية تحديث بيانات مستفيدي الضمان الاجتماعي برقم الهوية 1443

تتيح وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية امكانية تحديث البيانات الخاصة بمستفيدي الضمان الاجتماعي في السعودية الكترونيا بسهولة من خلال الموقع الرسمي للوزارة، من خلال اتباع الخطوات التالية.

أولا يتم الدخول الى الموقع الرسمي الخاص بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مباشرة من خلال هذا الرابط.

يتم اختيار طريقة تسجيل الدخول من خلال منصة النفاذ الموحد، او من خلال ادخال رقم الهوية ورقم المرور الخاص بالمستخدم في المكان الخاص به.

الدخول الى تحديث البيانات الخاصة بالضمان الاجتماعي من بين الخدمات.

يتم الولوج الى البيانات الشخصية ومن ثم اختيار البيانات المراد تحديثها على ان يتم التأكد من صحتها.

ادخال البيانات الخاصة بالحساب البنكي ثم الموافقة على الشروط والاحكام ثم اختيار الضغط على ايقونة تحديث البيانات.

طريقة تحديث بيانات مستفيدي الضمان الاجتماعي إلكترونيًا، رابط تحديث الضمان الاجتماعي

الفئات المستفيدة من معاش الضمان الاجتماعي الجديد

حددت وزارة الموارد البشرية مجموعة من الفئات المستحقة للحصول على معاش الضمان الاجتماعي، والتي جاءت على النحو التالي.