نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر احصل علي 30 ألف ريال سعودي بدون ضمان لجميع الفئات بالمملكة في المقال التالي
تمويل اكسترا بدون تحويل راتب وبدون كفيل، تقدم شركة اكسترا المعروفة بالمملكة العربية السعودية 30 ألف ريال سعودي للمواطن السعودي والمقيم والمتقاعد والعسكري، بتوافق مع احكام الشريعة الإسلامية، يسأل الكثير من عملاء اكسترا عن تفاصيل التمويل الشخصي المقدم من خلالها، حيث أننا سوف نقوم بتوضيح الكم جميع تفاصيل التمويل الشخصي عن كيفية التقديم والشروط والمزايا.
برنامج تسهيل لتتعرف علي جميع مزايا التمويل
تمويل برنامج تسهيل من اهم التمويلات التي قدمت بالمملكة السعودية واكثرها تميزاً، فقد يرغب العديد من عملاء شركة اكسترا للحصول علي التمويل الشخصي والتي يقدم بأسهل الشروط، وسوف نوضح جميع المزايا التي تقدم مع التمويل كالتالي:
- يمتاز التمويل بأنه مخاضع لأحكام الشريعة الإسلامية.
- يصل التمويل الشخصي إلي ضعف الراتب الشهري الخاص بالعميل المتقدم.
- يقدم التمويل من برنامج تسهيل بدون تحويل الراتب وبدون كفيل وهذا من اهم ما يمتاز به التمويل الشخصي.
- يمتاز تمويل شركة اكسترا بالسرعة في إنهاء المعاملات، حيث يمكن للعميل الحصول علي التمويل الشخصي في خلال 24 ساعة.
- فترة سداد مرنة ومجدولة تصل إلي 24 شهراً.
التقديم علي التمويل الشخصي إلكترونياً
التقديم إلكترونيا علي التمويل الشخصي من خلال الإنترنت، ولاكن لا بد من توافر بعض المستندات المطلوبة عند التقديم، والتي سوف نوضحه كالتالي خطوات التقديم علي التمويل الشخصي والمستندات المطلوبة.
- لا بد إلا من تقديم صورة من الهوية الوطنية، وصورة الجواز للعميل المقيم.
- لا بد من تقديم بطاقة العمل أو مختصر الراتب الشهري.
- تقديم كشف حساب لأخر ثلاثة اشهر.
- الدخول علي الموقع الرسمي التابع لشركة اكسترا لاختيار تمويلك وقيمة القرض المناسبة.
شروط الحصول علي التمويل الشخصي
- العمر من 21 عام حتي 25 عام يشترط أن لا يقل الراتب الشهري عن 12 ألف ريال سعودي.
- العمر من 25 عام حتي 60 عام يلزم أن لا يقل راتبة الشهري عن 5000 ألاف ريال سعودي وأيضا للمواطنين المتقاعدين.
- خدمة العمل لا تقل عن ثلاثة اشهر للعميل السعودي وعام كامل للمقيمين بالمملكة السعودية.
- إذا كان العمل يعمل بالقطاع العسكري، يجب ألا يقل عمره عن 25 عام حتي 50 عام ولا يقل الدخل الشهري عن 10.000 ريال سعودي.
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