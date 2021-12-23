رابط دخول مدرستي 1443 تسجيل الدخول كطالب

رابط دخول مدرستي يوفر لك موقع الويب المفضل لدي مقالًا يتضمن رابطًا إلى النظام الأساسي لمدرستي وكيفية تسجيل الدخول إلى موقع الويب الخاص بمدرستي Microsoft تسجيل الدخول للطلاب، تسجيل الدخول إلى النظام الأساسي لمدرستي لأول مرة، موقع مدرستي على الويب، Microsoft Teams هو النظام الأساسي لمدرستي. Microsoft هي منصة مدرستي، موقع مدرستي على الويب تسجيل الدخول إلى Microsoft هو الطريقة الرسمية للطلاب والطالبات في المملكة العربية السعودية للوصول إلى المنصة التعليمية والمدرسة الافتراضية، وفقًا لتصريح وزارة التربية والتعليم السعودية. مدرستي، وأبدأ متابعة اليوم الدراسي والعملية التعليمية التي بدأت مع بداية العام الدراسي الجديد بأسلوب التعليم عن بعد… يرجى البقاء معنا.

رابط دخول مدرستي

تم تكوين النظام الأساسي لمدرستي بحيث يمكنك تسجيل الدخول باستخدام حساب Microsoft Office باتباع الخطوات التالية:

الوصول المباشر إلى منصة مدرستي الافتراضية “ من هنا “

“ لتسجيل الدخول باستخدام حساب Microsoft لأعضاء هيئة التدريس والطلاب، انتقل هنا.

انسخ اسم المستخدم وكلمة المرور من تطبيق توكلنا وألصقهما في الحقول المناسبة في صفحة تسجيل دخول Microsoft Student and Teacher.

عندما ينقر الطالب على زر الإدخال، سيتم تسجيل دخوله وإحضاره إلى الصفحة الرئيسية لمنصة مدرستي، حيث قد يبدأ في

اختيار الفصول والدروس الافتراضية، والدخول إليها، وممارسة اليوم الدراسي كالمعتاد.

موقع مدرستي تسجيل الدخول كطالب

تم تطوير منصة مدرستي التعليمية لتكون مناسبة للدراسة عندما تمت الموافقة عليها من قبل وزارة التربية والتعليم للدراسة عن بعد في هذا العام الدراسي الجديد، مما يسهل على المعلمين القيام بمهامهم التدريسية وكوادر المدرسة للقيام بمهامهم الإدارية، ويمكن للطلاب على منصة مدرستي الدراسة عن بعد من خلال الفصول الافتراضية دون الحاجة إلى ساعات العمل الرسمية في ظل أزمة كورونا.

موقع مدرستي تسجيل الدخول كطالب