رابط استعلام المقطوعة السعودية 1443هـ برقم الهوية الوطنية

المقطوعة السعودية من أهم برامج الدعم المالي، الذي تقدمة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية للمواطنين الغير قادرين على تلبية احتياجاتهم الضرورية من مأكل ومشرب ومسكن، وتسعى المملكة جاهدة على تقديم الدعم للمواطنين من خلال العديد من البرامج، والتي من أهمها برنامج المساعدة المقطوعة الذي يهتم بتقديم الدعم للأسر السعودية محدودة الدخل من أصحاب معاش الضمان، والغير قادرين على العمل من أصحاب العجز الكلي والجزئي، وكبار السن وليس لديهم دخل يعينهم على تلبية احتياجاتهم، كما يعمل هذا البرنامج على تقديم الدعم للمطلقات والأرامل، لرفع مستواهم المعيشي والاقتصادي، ويمكن لأي مواطن التقديم للحصول على الدعم من خلال الدخول على رابط المساعدة المقطوعة الموجود على موقع الوزارة، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على شروط الحصول على المساعدات المقطوعة.

شروط المساعدة المقطوعة السعودية

قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتحديد الشروط التي يجب أن تتوفر في المواطنين الراغبين في الحصول على مقطوعة الضمان الاجتماعي وهى كما يأتي:-

أن يكون الشخص المتقدم سعودي الجنسية، كما يجب أن يكون مقيم داخل المملكة بشكل مستمر. يجب أن يكون سن المتقدم للحصول على الإعانات المالية السعودية 35 عامًا فأكثر. حددت وزارة الموارد البشرية السعودية الحد الأقصى للمساعدات المقطوعة بـ 30 ألف ريال سعودي. يتم صرفها حسب أولوية التقديم عليها، حيث يتم وضع جميع الأشخاص اللذين يتم اختيارهم على قوائم الانتظار لحين صرف هذه الإعانات المالية. تصرف للشخص الأعزب الذي لا يزيد دخله الشهري عن 3000 ريال سعودي. تصرف للشخص المتزوج بحيث لا يزيد الدخل الشهري الذي يحصل عليه عن 8670 ريال سعودي. يجب ألا يتجاوز الدخل الشهري للمتقدم عن الحد المانع لصرف المقطوعة.

خطوات التسجيل في مقطوعة الضمان الاجتماعي

يجب على أي مواطن يرغب في التقديم على المساعدة المقطوعة السعودية إتباع الخطوات الصحيحة وهى كما يلي:-

الدخول على الموقع الرسمي الذي يتبع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على موقع الإنترنت.

الضغط على الأيقونة الخاص بتسجيل جديد، وتسجيل رقم الهوية الوطنية، ورقم الجوال، والدخل الشهري، وسن المتقدم وتاريخ الميلاد.

القيام بتسجيل رقم الهاتف مرة ثانية حتى يتم تأكيد الرقم.

تسجيل رقم المرور، وتأكيده مرة أخرى.

أن يقوم الشخص المستفيد بإدخال الرمز المرئي الظاهر على الشاشة.

الضغط على كلمة تعهد، ثم القيام بالضغط على تأكيد.

سوف تصل لنا رسالة على الهاتف الذي قمنا بتسجيله بها الرقم التأكيدي.

القيام بتسجيل الرقم التأكيد، ونسجل جميع البيانات المطلوبة.

الضغط على الأيقونة الخاصة بالموافقة على جميع الشروط.

نقوم بالضغط على تسجيل، ثم ننتظر رسالة بالموافقة على الطلب.

طريقة الاستعلام عن المساعدة المقطوعة السعودية

خصصت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الرقم الساخن الذي يمكن من خلاله الاستعلام عن المساعدات المقطوعة بخطوات بسيطة وهى كالتالي:-